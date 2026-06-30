Elon Musk объяснил, почему проект Neuralink важен для симбиоза человека и искусственного интеллекта

Миллиардер Elon Musk стремится радикально увеличить скорость связи между человеческим мозгом и компьютером с помощью своего стартапа Neuralink. По его мнению, в настоящее время обмен информацией между человечеством и искусственным интеллектом (AI) находится на очень низком уровне, что в будущем может ограничить когнитивные возможности человека. Технология Neuralink призвана устранить именно этот барьер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Муск подчеркнул, что человек обладает очень высокой скоростью приема информации (через визуальные данные), однако скорость передачи данных — например, через речь или набор текста — крайне низка. По сообщению издания Иксбт.ком, предприниматель отмечает необходимость прямого соединения интерфейса мозга и компьютера для устранения этого несоответствия. Это позволит человеку передавать свои мысли на цифровые устройства за считанные секунды.

Скорость обмена информацией и проект Grok

Elon Musk заявил, что в процессе работы над своими АИ-проектами, такими как Grok, он отчетливо почувствовал медлительность коммуникации между человеком и машиной. По его словам, Neuralink значительно расширит эффективные когнитивные способности человека. Это поможет сформировать тесный симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество, между человеческим мозгом и AI.

В настоящее время пропускная способность выходного сигнала (утпут) человека в несколько раз отстает от визуального входного сигнала (инпут). Чипы Neuralink считывают сигналы мозга и преобразуют их в команды, понятные внешним устройствам — смартфонам или компьютерам. Эта технология открывает новые возможности не только для здоровых людей, но и для лиц с параличом.

Планы на будущее и межличностное общение

Команда Neuralink поставила перед собой грандиозные цели. Ранее Elon Musk сообщал, что с помощью данной технологии планирует не только управлять компьютерами, но и к 2026 году наладить систему обмена мыслями между людьми. Это означает совершенно новый уровень коммуникации.

Ожидается, что развитие этой технологии снизит риски, ожидаемые для человечества в будущем, и поможет сохранить превосходство человека в конкуренции с искусственным интеллектом. По мнению Муск, симбиоз человека и AI — единственный путь, обеспечивающий наиболее позитивные результаты для человеческой цивилизации.

Neuralink в настоящее время продолжает проводить клинические испытания своих чипов. Если проект будет успешно реализован, он, несомненно, произведет революцию не только в технологическом мире, но и в медицине, а также в методах повседневного общения.