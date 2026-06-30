Yandex Browser расширил возможности перевода видео: добавлено еще 7 языков

В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта возможности потребления контента на родном языке выходят на новый уровень. Команда Yandex Browser значительно расширила функцию перевода видео в режиме реального времени. Теперь пользователи могут смотреть видео не только на английском, но и еще на семи крупнейших языках мира с закадровым переводом на русский. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно новому обновлению, в список добавились итальянский, испанский, французский, китайский, японский, корейский и немецкий языки. Это изменение имеет важное значение и для пользователей из Узбекистана, так как многие технические руководства, образовательные материалы и развлекательный контент создаются именно на этих языках. Теперь языковой барьер не будет препятствовать пониманию видео на YouTube или других платформах.

По данным ixbt.com, особенность этой технологии заключается в том, что нейросеть не просто зачитывает текст, а максимально приближает закадровый голос к оригиналу. Система анализирует тембр голоса, ритм речи и интонацию говорящего в видео, предоставляя переведенный вариант с сохранением тех же эмоций. Это позволяет зрителю почувствовать оригинальную атмосферу ролика.

Нейросети и активность пользователей

Согласно статистике компании, функция перевода видео становится все более популярной. В настоящее время этой услугой в среднем пользуются 1,7 миллиона человек ежемесячно. Примечательно, что более миллиона из них предпочитают именно «живой» закадровый перевод, созданный нейросетью. Это свидетельствует о достижениях искусственного интеллекта в обработке человеческой речи.

Новая возможность работает не только на платформе YouTube, но и в таких ресурсах, как поиск Yandex, VK Видео, Dzen и Rutube. При запуске видео на медиапанели браузера появляется кнопка перевода, активировать процесс которой можно одним нажатием. Это особенно удобно для тех, кто смотрит обучающие курсы и обзоры продуктов на иностранных языках.

С технологической точки зрения подобные решения делают глобальное информационное пространство более открытым. Хотя на данный момент перевод осуществляется на русский язык, для многоязычных пользователей нашего региона это остается одним из самых быстрых и качественных способов получения информации из зарубежных источников. В будущем ожидается, что нейросети охватят и другие языки, включая группу тюркских языков.