Социальная сеть Кс (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, значительно упростила доступ к своей базе данных для ИИ-помощников и разработчиков. Компания объявила о запуске специального сервера на базе стандарта Модел Контекст Протокол (МКП). Это нововведение позволит таким ИИ-приложениям, как Claude, Cursor и Grok Буилд, использовать данные платформы Кс в режиме реального времени. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает дает.

МКП — это открытый стандарт, определяющий способ взаимодействия моделей искусственного интеллекта с внешними сервисами и инструментами. Ранее разработчикам для интеграции своих ИИ-ботов с Кс приходилось создавать собственные серверы, размещать их на хостинге и управлять сложными процессами аутентификации. Теперь платформа Кс предоставляет эту инфраструктуру самостоятельно, что позволяет специалистам экономить время.

Искусственный интеллект и обмен данными

По данным иксбт.ком, новая система позволяет пользователям напрямую подключать ИИ-инструменты к платформе с помощью учетных данных своего аккаунта. Это означает, что ИИ-помощникам станет гораздо проще искать посты, изучать данные пользователей и анализировать трендовые обсуждения. Данный шаг является стратегическим действием по превращению платформы Кс из просто социальной сети в глобальный центр данных и аналитических ресурсов.

Добро пожаловать в новую эру сотрудничества: с этой инициативой компания Кс присоединилась к рядам таких технологических гигантов, как GitHub, Slack, Notion, Stripe и Salesforce. Эти компании уже запустили свои официальные МКП-серверы, внося вклад в развитие экосистемы искусственного интеллекта. Это открывает новые возможности и для разработчиков в Узбекистане, так как создание АИ-ботов для анализа глобальных трендов значительно упростилось.

Вопросы спама и безопасности

Однако упрощение процесса подключения вызвало опасения по поводу возможного роста автоматизированного спама на платформе. Несмотря на это, руководство Кс подчеркивает, что правила API платформы остаются в силе. Компания регулярно обновляет систему обнаружения и блокировки подозрительной активности.

Напомним, что в начале этого года платформа Кс обновила систему API в2, усилив меры против спама, создаваемого искусственным интеллектом. Также были повышены тарифы на публикацию постов: сейчас стоимость обычного поста составляет 0,015 доллара, а поста со ссылкой — 0,20 доллара. Эти меры направлены на защиту платформы от ботов и низкокачественного контента.

Подводя итог, запуск МКП-сервера платформой Кс поможет более глубоко интегрировать технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь и бизнес-процессы. Теперь АИ-инструменты смогут более эффективно использовать данные Кс, которые являются одним из самых быстрых информационных потоков в мире.