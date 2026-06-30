Стартап Арктурус намерен вдвое сократить потери в электросетях

В условиях резкого роста мирового спроса на электроэнергию американский стартап Арктурус предлагает революционное решение в энергетике. Компания сумела повысить эффективность проводников, внедряя углеродные наноматериалы в состав меди и алюминия с помощью лазерных технологий. Это изобретение позволяет вдвое снизить тепловые потери в электросетях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

В настоящее время развитие технологий искусственного интеллекта (AI) и электрификация всех сфер создают беспрецедентную нагрузку на существующие энергосистемы. В интервью изданию TechCrunch основатель и глава Арктурус Амир Машал отметил, что традиционные медные проводники при нагреве теряют проводимость и рассеивают больше энергии в воздух в виде тепла. Новая технология направлена именно на решение этой проблемы.

Наноматериалы и энергоэффективность

Материал, разработанный Арктурус, может полностью заменить традиционную медь, обладая при этом значительно более высокой эффективностью. Если этот материал будет внедрен по всей электросети, это позволит увеличить общий объем энергии в среднем на 3%, а в периоды пиковых нагрузок — до 10%. Этот показатель эквивалентен годовому росту энергопотребления такой крупной страны, как США.

Глава компании Машал долгое время работал над совершенствованием этого материала в своем гараже в Калифорнии. На данный момент ему удалось изготовить в качестве эксперимента провод длиной в несколько сантиметров. Главное преимущество новой технологии заключается в том, что она не требует перепроектирования существующих систем. Это решение типа «дроп-ин реплакемент» (готовая замена), которое специалисты могут использовать так же, как обычные медные провода.

Инвестиции и планы на будущее

Проект Арктурус успел привлечь внимание крупных инвесторов. Компания привлекла 8 миллионов долларов в рамках посевного (сид) раунда под руководством Инитиализед Капитал. Среди инвесторов также значатся Toyota Вентурес и фонд Бреактругх Энергй Дисковерй, основанный Биллом Гейтсом. Эти средства будут направлены на расширение производства и тестирование материала в виде десятков метров проводников.

На начальном этапе ожидается применение нового материала в следующих областях:

Дроны и робототехнические системы;

Центры обработки данных (Дата кентерс);

Обмотки электродвигателей;

Шины в электрораспределительном оборудовании.

Согласно исследованиям, к 2050 году человечеству потребуется больше меди, чем было добыто за всю историю. Решение, предлагаемое Арктурус, может стать не только способом экономии ресурсов, но и важным шагом в предотвращении глобального энергетического кризиса. Для стран, модернизирующих свою энергосистему, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем будут иметь большое значение для снижения потерь в сетях.