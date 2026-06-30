Астронавты NASA вышли в открытый космос: ремонтные работы на МКС

·7·Технологии
Астронавты NASA вышли в открытый космос: ремонтные работы на МКС

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Крис Уильямс и Джессика Мейер вышли в открытый космос для устранения критической технической неисправности на Международной космической станции (МКС). Основная цель миссии — ремонт роботизированного манипулятора Canadarm2, расположенного на внешней стороне станции. NASA демонстрирует процесс в прямом эфире на своем официальном сайте. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно плану, время работы астронавтов в открытом космосе составит примерно 6,5 часов. Операция началась в 08:20 по восточному времени США. За это время специалисты должны вернуть в рабочее состояние устройство, имеющее жизненно важное значение для безопасности и логистики станции.

Неисправность роборуки и процесс ремонта

Основная проблема связана с шарниром в «запястье» манипулятора Canadarm2. Сообщается, что эта часть вышла из строя 27 мая текущего года во время проведения плановых работ. Астронавты выполняют задачу по замене этого неисправного шарнира на новый.

Canadarm2 — одно из самых сложных инженерных устройств в космосе, расположенное в американском сегменте МКС. Его общая длина составляет 17,6 метра, а вес — почти 1 800 килограммов. Эта механическая рука, состоящая из семи шарниров, имеет огромное значение для функционирования станции.

Для чего нужен Canadarm2?

Эта роботизированная система выполняет на станции ряд важных операций, включая:

  • захват и стыковку с МКС беспилотных грузовых космических кораблей;
  • перемещение тяжелых грузов и научного оборудования по станции;
  • визуальный осмотр внешней части станции;
  • помощь и перемещение астронавтов во время их выхода в открытый космос.
Подобные технологические процессы вызывают большой интерес у любителей космоса и специалистов. Любая неисправность на МКС может повлиять на безопасность всей экспедиции, поэтому исправность таких устройств, как Canadarm2, является первоочередной задачей.

По данным ixbt.com, успешное завершение этих ремонтных работ значительно упростит процесс приема следующих грузовых кораблей, прибывающих на станцию. В настоящее время астронавты продолжают выполнять сложные технические задачи согласно установленному графику.

NASAМКСКосмосАстронавтТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Странный смартфон: цена Samsung Galaxy А27 выросла, а возможности сократилисьСтранный смартфон: цена Samsung Galaxy А27 выросла, а возможности сократилисьСегодня, 21:23Tesla начала испытания роботакси Кйберкаб без руля и педалей в ОстинеTesla начала испытания роботакси Кйберкаб без руля и педалей в ОстинеСегодня, 20:59Asus представила новый роутер РОГ Октопус 7 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7Asus представила новый роутер РОГ Октопус 7 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7Сегодня, 20:55Платформа Риверсиде превращает подкасты в рассылки с помощью ИИПлатформа Риверсиде превращает подкасты в рассылки с помощью ИИСегодня, 20:55Стартап Арктурус намерен вдвое сократить потери в электросетяхСтартап Арктурус намерен вдвое сократить потери в электросетяхСегодня, 20:28Платформа Кс открыла новые возможности для инструментов искусственного интеллектаПлатформа Кс открыла новые возможности для инструментов искусственного интеллектаСегодня, 20:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео