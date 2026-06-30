Астронавты NASA вышли в открытый космос: ремонтные работы на МКС

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Крис Уильямс и Джессика Мейер вышли в открытый космос для устранения критической технической неисправности на Международной космической станции (МКС). Основная цель миссии — ремонт роботизированного манипулятора Canadarm2, расположенного на внешней стороне станции. NASA демонстрирует процесс в прямом эфире на своем официальном сайте. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно плану, время работы астронавтов в открытом космосе составит примерно 6,5 часов. Операция началась в 08:20 по восточному времени США. За это время специалисты должны вернуть в рабочее состояние устройство, имеющее жизненно важное значение для безопасности и логистики станции.

Неисправность роборуки и процесс ремонта

Основная проблема связана с шарниром в «запястье» манипулятора Canadarm2. Сообщается, что эта часть вышла из строя 27 мая текущего года во время проведения плановых работ. Астронавты выполняют задачу по замене этого неисправного шарнира на новый.

Canadarm2 — одно из самых сложных инженерных устройств в космосе, расположенное в американском сегменте МКС. Его общая длина составляет 17,6 метра, а вес — почти 1 800 килограммов. Эта механическая рука, состоящая из семи шарниров, имеет огромное значение для функционирования станции.

Для чего нужен Canadarm2?

Эта роботизированная система выполняет на станции ряд важных операций, включая:

захват и стыковку с МКС беспилотных грузовых космических кораблей;

перемещение тяжелых грузов и научного оборудования по станции;

визуальный осмотр внешней части станции;

помощь и перемещение астронавтов во время их выхода в открытый космос.

Подобные технологические процессы вызывают большой интерес у любителей космоса и специалистов. Любая неисправность на МКС может повлиять на безопасность всей экспедиции, поэтому исправность таких устройств, как Canadarm2, является первоочередной задачей.

По данным ixbt.com, успешное завершение этих ремонтных работ значительно упростит процесс приема следующих грузовых кораблей, прибывающих на станцию. В настоящее время астронавты продолжают выполнять сложные технические задачи согласно установленному графику.