Астронавты NASA вышли в открытый космос: ремонтные работы на МКС
Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Крис Уильямс и Джессика Мейер вышли в открытый космос для устранения критической технической неисправности на Международной космической станции (МКС). Основная цель миссии — ремонт роботизированного манипулятора Canadarm2, расположенного на внешней стороне станции. NASA демонстрирует процесс в прямом эфире на своем официальном сайте. Об этом сообщает Ixbt.com.
Согласно плану, время работы астронавтов в открытом космосе составит примерно 6,5 часов. Операция началась в 08:20 по восточному времени США. За это время специалисты должны вернуть в рабочее состояние устройство, имеющее жизненно важное значение для безопасности и логистики станции.
Неисправность роборуки и процесс ремонтаОсновная проблема связана с шарниром в «запястье» манипулятора Canadarm2. Сообщается, что эта часть вышла из строя 27 мая текущего года во время проведения плановых работ. Астронавты выполняют задачу по замене этого неисправного шарнира на новый.
Canadarm2 — одно из самых сложных инженерных устройств в космосе, расположенное в американском сегменте МКС. Его общая длина составляет 17,6 метра, а вес — почти 1 800 килограммов. Эта механическая рука, состоящая из семи шарниров, имеет огромное значение для функционирования станции.
Для чего нужен Canadarm2?Эта роботизированная система выполняет на станции ряд важных операций, включая:
- захват и стыковку с МКС беспилотных грузовых космических кораблей;
- перемещение тяжелых грузов и научного оборудования по станции;
- визуальный осмотр внешней части станции;
- помощь и перемещение астронавтов во время их выхода в открытый космос.
По данным ixbt.com, успешное завершение этих ремонтных работ значительно упростит процесс приема следующих грузовых кораблей, прибывающих на станцию. В настоящее время астронавты продолжают выполнять сложные технические задачи согласно установленному графику.
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