Функция Ливе Чатс в Threads расширена: новые возможности и удобства

Социальная сеть Threads, принадлежащая компании Meta, значительно обновляет свою функцию Ливе Чатс (живые чаты) и открывает доступ к ней для большего числа пользователей. Ожидается, что это обновление усилит конкуренцию платформы с Кс (бывший Twitter) в сфере общения в режиме реального времени. Теперь пользователи смогут использовать сервисы перевода в процессе общения и более эффективно управлять беседами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Одной из главных новых функций стала возможность автоматического перевода сообщений. Это устраняет языковые барьеры для глобальных пользователей, позволяя людям из разных стран свободно общаться в одном чате. По данным Threads, этот шаг будет способствовать популяризации платформы среди международной аудитории.

Инструменты модерации и управления

Ливе Чатс теперь доступны не только обычным пользователям, но и активным лидерам сообществ, называемым «Коммунитй Чампионс». В эту группу входят пользователи с большим количеством подписчиков в своих командах, которые регулярно организуют интересные дискуссии. Кроме того, организаторы чатов теперь могут приглашать до трех соведущих (ко-хост) для помощи в управлении беседой.

Еще одно важное нововведение для организаторов — право удалять сообщения для всех участников. Это упрощает процесс модерации и помогает поддерживать этикет общения. Также Threads в настоящее время тестирует визуальное выделение сообщений организатора в чатах.

На данный момент в комнате Ливе Чатс до 150 участников могут одновременно писать сообщения, отправлять изображения, видео и ссылки. Если число участников превышает этот лимит, новые присоединившиеся переходят в режим «зрителя» (спектатор). Они могут читать сообщения, реагировать эмодзи и участвовать в опросах, но не могут отправлять текстовые сообщения.

Конкуренция и планы на будущее

В первые дни после запуска Threads подвергалась критике из-за отсутствия общения в реальном времени, хэштегов и хронологических лент. Однако за короткое время платформа устранила эти недостатки. Функция Ливе Чатс предлагает уникальный формат, которого нет даже в сети Кс, что делает Threads еще более актуальной и интересной.

Компания пообещала в ближайшем будущем внедрить еще два важных обновления, которых ждут пользователи:

поддержка функции Ливе Чатс в десктоп-версии (для компьютеров);

возможность закреплять важные сообщения (пиннед мессагес) в верхней части чата.

Стоит отметить, что в текущем месяце число ежемесячных активных пользователей Threads превысило 500 миллионов. ДМ (личные сообщения), десктоп-мессенджер и многие другие обновления становятся основными причинами такого стремительного роста платформы.