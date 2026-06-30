Важный этап строительства АЭС Аккую в Турции: установлен купол второго энергоблока

На строительной площадке первой атомной электростанции Турции — АЭС Аккую — завершен очередной стратегический этап. На втором энергоблоке объекта, возводимого госкорпорацией «Росатом», в проектное положение установлен купол внутренней защитной оболочки. Этот процесс считается одной из самых сложных и ответственных операций при строительстве здания реактора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По сообщению пресс-службы «Аккую Нуклеар», работы по подъему и установке купола были выполнены с помощью специального тяжелого гусеничного крана. Вся операция заняла около семи часов, в течение которых огромная конструкция была установлена с миллиметровой точностью. Сам купол имеет полусферическую форму и состоит из 15 монтажных секций, изготовленных из специальной конструкционной стали.

Техническая сложность и меры безопасности

Работы по подготовке данной конструкции проводились непосредственно рядом со зданием энергоблока и заняли в общей сложности четыре месяца. Как отметил генеральный директор ООО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, установка внутренней защитной оболочки стала финальным шагом в формировании герметичного объема реакторного отделения. Теперь строители приступят к сварочным работам по соединению купола и цилиндрической части оболочки.

Проект АЭС Аккую отличается соответствием самым высоким стандартам безопасности. Здания реакторов будут иметь двухслойную защитную оболочку:

Внутренняя защитная оболочка — локализационная система безопасности станции, обеспечивающая стабильность реакторного отделения;

Внешняя защитная оболочка — возводится из железобетона и предназначена для противостояния любым экстремальным внешним воздействиям, включая стихийные бедствия.

Региональное значение и планы на будущее

Ожидается, что данный проект сыграет решающую роль в обеспечении энергетической независимости Турции. АЭС Аккую будет состоять из четырех энергоблоков, на каждом из которых будут установлены реакторы ВВЭР-1200 поколения 3+, основанные на российском дизайне. Мощность каждого блока составит 1200 МВ, что в совокупности покроет значительную часть потребностей страны в электроэнергии.

Для справки: благодаря этому проекту Турция вступает в число стран мира с развитой атомной энергетикой. По словам представителей компании, запуск первого энергоблока станции запланирован до конца 2026 года. В настоящее время на всех четырех блоках параллельно и интенсивно ведутся строительно-монтажные работы.

Этот опыт Турции интересен и для Узбекистана, так как вопросы развития атомной энергетики в нашем регионе стоят на повестке дня. Технологические решения и системы безопасности проекта Аккую дают четкое представление о том, какими должны быть современные АЭС.