На Байконуре началась подготовка к запуску грузового корабля Progress MS-35

·1·Технологии
На Байконуре началась подготовка к запуску грузового корабля Progress MS-35

На космодроме Байконур начался важный этап подготовки к очередной доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС). Российский грузовой корабль Progress MS-35 выведен из режима длительного хранения и готовится к финальным предполетным испытаниям. Эта миссия имеет стратегическое значение для обеспечения исследователей в космосе необходимыми ресурсами и техническим оборудованием. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным пресс-служб «Роскосмоса» и РКК «Энергия», технические работы начались 30 июня 2026 года в монтажно-испытательном корпусе. Данный аппарат находился в специальном месте хранения (на консервации) с апреля текущего года. Теперь инженеры и специалисты проводят повторную проверку всех систем корабля.

На первом этапе подготовки специалисты корпорации «Энергия» провели внешний осмотр корабля, подтвердив целостность его корпуса и важных деталей. В частности, тщательно проверено состояние солнечных панелей, служащих источником энергии в космосе, и механизмы их раскрытия. Также успешно завершены первичные тесты исправности бортовых систем.

Технические испытания и контроль радиосистем

Следующий этап, который продлится до конца июля, включает в себя более сложные технологические процессы. Progress MS-35 будет помещен в специальную безэховую камеру. Это необходимо для симуляции условий космоса и определения работы радиотехнической аппаратуры корабля.

В ходе испытаний в безэховой камере будут проверены следующие системы:

  • Системы управления и навигационное оборудование корабля;
  • Антенны связи с наземным центром;
  • Автоматизированные радиосистемы, обеспечивающие сближение и стыковку с МКС.

Космодром Байконур, расположенный в Центрально-Азиатском регионе, по-прежнему остается главными воротами для мировой космонавтики. Корабли серии Progress известны своей надежностью; они доставляют на МКС топливо, кислород, продукты питания и оборудование, необходимое для научных экспериментов.

По информации ixbt.com, если все испытания пройдут успешно, корабль будет запущен в космос в установленный срок. В настоящее время специалисты уделяют особое внимание безопасности каждой детали, так как любая мелкая неисправность в космосе может создать риск для масштабных проектов.

БайконурProgress MS-35РоскосмосМКСКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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