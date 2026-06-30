Спрос на китайские кондиционеры в Европе резко вырос: лидерство TCL и Hisense

На европейском рынке в сегменте устройств климат-контроля наблюдаются серьезные изменения. Согласно последним данным, молодые европейские потребители все чаще доверяют китайским брендам. Эта тенденция привела не только к росту объемов продаж, но и к коренному обновлению логистической системы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно отчету компании TCL, в первой половине 2024 года заказы бренда в Европе выросли на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем поставок увеличился на 62%. В частности, в категориях портативных бытовых кондиционеров и инверторных сплит-систем рост превысил 90%. Это значительно выше средних темпов роста по всей отрасли.

Логистическая революция: от морских путей к грузовикам

Столь резкий рост спроса поставил перед производителями новые задачи. Цикл производства и доставки, который ранее составлял 30–40 дней, теперь необходимо сократить до 10 дней. В связи с этим TCL и другие крупные компании отказываются от традиционного морского и железнодорожного транспорта, начав перевозить продукцию из Китая в Европу напрямую грузовиками.

По данным иксбт.ком, крупнейшими рынками в Европе отмечены Италия и Испания. Изнуряющая жара в этих странах и потребность в энергоэффективных технологиях укрепляют позиции китайских брендов. Кроме того, во Франции спрос достиг беспрецедентно высокого уровня.

Другой крупный производитель — Hisense Груп — также сумел увеличить свои продажи в Западной Европе на 20%. Во Франции показатели продаж этого бренда за год выросли более чем на 100%. Эти цифры свидетельствуют о растущей конкурентоспособности и уровне качества китайских технологий.

Дефицит на рынке и значение для Узбекистана

Ситуация настолько серьезная, что компания Гри сообщила о распродаже всех своих запасов в Европе. Например, во Франции очереди на установку кондиционеров забиты до конца августа. Подобная ситуация на фоне глобального потепления показывает, что потребность в климатической технике вышла на стратегический уровень.

Эти данные актуальны и для рынка Узбекистана. В нашей стране бренды TCL, Hisense и Гри уже заняли свои позиции. Рост спроса в Европе может повлиять на глобальные цены и цепочки поставок. Однако оптимизация Китаем логистических маршрутов по суше в будущем еще больше повысит значимость транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию.

Резюмируя, китайские кондиционеры продолжают завоевывать европейский рынок благодаря своей энергоэффективности и доступности. Ускорение логистики же позволяет потребителям получать самые современные модели в кратчайшие сроки.