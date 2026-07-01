Google представила модель Нано Банана 2 Lite, создающую изображения за секунды

Гонка в области искусственного интеллекта выходит на новый этап. Компания Google официально анонсировала Нано Банана 2 Lite — модель, специализирующуюся на создании изображений и видео. Эта новая версия отличается значительно более высокой скоростью работы и доступностью по сравнению с предыдущими поколениями. Данный шаг направлен на дальнейшее укрепление позиций технологического гиганта на рынке создания визуального контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

По данным компании, модель Нано Банана 2 Lite работает с низкой задержкой и тратит всего четыре секунды на создание одного изображения. Ожидается, что эта особенность станет настоящим подспорьем для специалистов и дизайнеров, работающих с большими объемами визуальных материалов. По сообщению издания Иксбт.ком, стоимость модели также установлена очень привлекательно для пользователей: создание 1000 изображений обойдется всего в 0,034 доллара.

Гармония скорости и эффективности

Новая модель является преемником Нано Банана на базе Gemini 3.1 Флаш прошлого года, а также версии Нано Банана 2, выпущенной в феврале этого года. Если модель Нано Банана 2 описывалась как «универсальная рабочая сила», то версия Lite оптимизирована для обеспечения высокой скорости и больших рабочих потоков. При этом Google продолжает предлагать более дорогую модель Нано Банана Pro, предназначенную для сложных задач.

Несмотря на претензии потребителей к контенту, созданному искусственным интеллектом, крупные технологические корпорации продолжают инвестировать миллиарды долларов в эту область. Google продвигает свои модели преимущественно как удобные инструменты, помогающие в сфере рекламы. Однако сближение AI с киноиндустрией Голливуда вызывает серьезную обеспокоенность в сообществе творцов.

В частности, контракт Google с известной киностудией А24 на сумму 75 миллионов долларов подвергся резкой критике со стороны фанатов и кинематографистов. Тем не менее, Нано Банана 2 Lite уже доступна через Google AI Студио, Gemini API и Gemini Энтерприсе Агент Платформ. Компания теперь называет старую модель Нано Банана «устаревшей» (легакй) и рекомендует заменить ее новой версией.

Новые возможности в создании видеоконтента

Наряду с новой моделью Google представила широкой публике модель Gemini Омни Флаш. Эта система ориентирована на создание видеоконтента, при этом стоимость каждой секунды выходного видео составляет 0,10 доллара. Также компания продемонстрировала новое демо-приложение под названием Омни Продукт Студио. Оно способно превращать статические изображения в «кинематографические видео для электронной коммерции».

Google в своем блоге подчеркивает, что работа с генеративными медиа требует постоянного творческого поиска. С помощью новых моделей разработчики смогут создавать полноценный мультимедийный опыт — от генерации изображений до редактирования видео. Это открывает новые, дешевые и быстрые технологические возможности и для специалистов, работающих в сфере цифрового маркетинга и создания контента в Узбекистане.