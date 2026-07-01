Команда DeepMind, победившая человека в покере, теперь управляет миллиардами на бирже

Бывшие сотрудники DeepMind, одного из самых влиятельных исследовательских центров в области искусственного интеллекта, приступили к созданию настоящей революции на финансовых рынках. Авторы алгоритмов, которые в своё время победили профессиональных игроков в покер, теперь применяют свой опыт на фондовых биржах. Их стартап EquiLibre Technologies, основанный в Праге, был оценен в 500 миллионов долларов после раунда инвестиций Series A. Об этом сообщает Techcrunch.com.

По сообщению издания TechCrunch, данный инвестиционный раунд возглавил венчурный фонд Creandum. Хотя точная сумма инвестиций не разглашается, представитель Creandum Кэмерон Селлерс подтвердил, что это крупнейшая инвестиция в один проект за всю историю компании. Эта ситуация вновь доказывает, насколько высока схожесть между игровыми алгоритмами и финансовым рынком в мире технологий.

От покера до улиц Уолл-стрит

Основным фактором, объединяющим покер и фондовую биржу, является метод «reinforcement learning» (обучение с подкреплением). В этом случае модель AI обучает себя самостоятельно в обмен на определенное вознаграждение, то есть прибыль. По словам главы EquiLibre Technologies Мартина Шмида, оценивать результат на финансовых рынках очень просто: эффективность алгоритма показывает сумма заработанных им денег.

В настоящее время компания в сотрудничестве с квантовой фирмой Tower Research Capital осуществляет торговые операции на миллиарды долларов ежедневно в рамках индексов NASDAQ и S&P 500. Самое интересное, что с момента основания в 2022 году эти алгоритмы не завершили ни одного месяца с убытком. Такой результат считается поразительным даже для самых опытных трейдеров.

Основатели компании — Мартин Шмид, Рудольф Кадлец и Матей Моравчик — не выходцы из финансовой сферы. Они создали программу DeepStack в лаборатории DeepMind в составе Google. Эта программа стала первым в мире AI, победившим людей в покере Техасский Холдем. В их консультативном совете также состоит легендарный ученый Рич Саттон, удостоенный премии Тьюринга в 2024 году.

Прага — новый центр искусственного интеллекта

В то время как многие IT-специалисты стремятся в Кремниевую долину, команда EquiLibre решила вернуться на родину — в Чехию. По словам Шмида, работа в Праге имеет свои преимущества. Здесь меньше текучесть кадров, и внимание специалистов не отвлекают новые «хайповые» проекты каждые два месяца. Сейчас команда состоит из 25 человек, большинство из которых — чешские инженеры, вернувшиеся из Google и других технологических гигантов.

EquiLibre планирует в ближайшем будущем запустить один из крупнейших вычислительных кластеров в Центральной и Восточной Европе. Это позволит им проводить еще более сложный анализ рынка. Ранее компания также привлекла инвестиции от фонда Credo, который поддерживал такие проекты, как ElevenLabs и UiPath.

Хотя автоматизация на финансовых рынках не является новостью, подход бывших сотрудников DeepMind отличается своей точностью и гибкостью. Если их алгоритмы сохранят нынешые темпы роста, это неизбежно создаст серьезную конкуренцию для традиционных хедж-фондов и инвестиционных банков. Машина, лишенная эмоций и способная проводить тысячи анализов в секунду, всегда будет на шаг впереди человеческого фактора.