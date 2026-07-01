США сняли ограничения на экспорт самых мощных АИ-моделей компании Anthropic

Правительство США отменило строгие ограничения на экспорт самых передовых моделей компании Anthropic, одной из ведущих лабораторий в области искусственного интеллекта, под названием Mythos и Fable. Это решение устраняет лицензионные требования, которые препятствовали популяризации данных технологий на международном уровне, и восстанавливает возможность использования этих нейросетей для глобальных пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Напомним, 12 июня текущего года правительство США внесло эти продукты в список технологий с ограниченным экспортом. Согласно данному регламенту, предоставление моделей иностранным гражданам без специального разрешения было запрещено. Такие ограничения создали серьезные трудности для Anthropic, и компания была вынуждена полностью прекратить открытый доступ к своим моделям. С 1 июля эти ограничения были официально сняты.

Безопасность и соглашение с правительством

По словам министра торговли США Говарда Лутника, компания Anthropic взяла на себя обязательство проактивно выявлять и устранять риски безопасности, связанные с моделями. Кроме того, компания согласилась тесно сотрудничать с правительством по стандартам и протоколам Mythos, Fable и будущих разработок, а также уведомлять официальных лиц о любой вредоносной деятельности.

Эксперты по кибербезопасности изначально отнеслись к введенным запретам с недоверием. По их мнению, ограничения могли быть использованы скорее как инструмент политического давления, чем как мера безопасности. Некоторые аналитики расценили это как ответную меру на критику политики правительства со стороны руководства Anthropic. Однако компания подчеркнула, что большинство этих мер безопасности внедрялись ею добровольно еще до введения ограничений.

Глобальная конкуренция и требования рынка

Сообщается, что смягчение экспортных ограничений также было вызвано достижениями компаний по искусственному интеллекту в Азиатском регионе. В частности, тот факт, что возможности таких моделей, как Фугу и Тулонфенг, приблизились к уровню Mythos, побудил правительство США действовать, чтобы не утратить свое технологическое превосходство.

В настоящее время не только модели Anthropic, но и последние модели других гигантов, таких как OpenAI, предоставляются скорее группе специальных организаций, одобренных Белым домом, чем для массового использования. Это свидетельствует о том, что общие процессы регулирования в отрасли все еще остаются сложными и изменчивыми.

Что касается возможностей моделей Anthropic:

Mythos — считается самой мощной моделью для выявления и анализа уязвимостей в программном обеспечении;

— считается самой мощной моделью для выявления и анализа уязвимостей в программном обеспечении; Fable — версия, предназначенная для массового использования, оснащенная дополнительными барьерами безопасности;

— версия, предназначенная для массового использования, оснащенная дополнительными барьерами безопасности; Обе модели демонстрируют высокую эффективность в анализе текста и решении сложных задач.

Представители индустрии обеспокоены неопределенностью в политике администрации США в отношении искусственного интеллекта. Указ о предварительном рассмотрении моделей перед их выпуском, изданный в июне, подвергся критике многих аналитиков, включая представителя OpenAI Дина В. Болла. Несмотря на это, ожидается, что открытие доступа к моделям Anthropic укрепит позиции американских технологий на мировом рынке.