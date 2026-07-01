Первое NAS-устройство от Xiaomi установило рекорд сразу после выхода в продажу

·1·Технологии
Первое NAS-устройство от Xiaomi установило рекорд сразу после выхода в продажу

Компания Xiaomi представила свое первое сетевое хранилище (NAS) — Xiaomi Smart Storage на платформе краудфандинга. Новый продукт стал настоящим хитом сразу после выхода на рынок: всего за 3 минуты после начала продаж сумма собранных средств превысила 1 миллион долларов. К 10:15 по пекинскому времени этот показатель достиг 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Ixbt.com.

Данное устройство стало дебютным продуктом бренда Xiaomi на рынке NAS и предназначено для удовлетворения потребностей пользователей в безопасном хранении личных данных, быстрой передаче фото и видео, а также автоматическом резервном копировании (backup) файлов со смартфонов. Особое внимание многих пользователей привлекла функция архивации данных мессенджера WeChat.

Технические характеристики и интеграция с HyperOS

Xiaomi Smart Storage полностью интегрировано с новой экосистемой HyperOS и приложением Mi Home. Это позволяет пользователям удаленно управлять своими данными и связывать их с различными умными устройствами. Кроме того, к системе можно подключить до четырех камер Mijia, что позволяет хранить записи видеонаблюдения в локальной памяти до 360 дней.

Аппаратная часть устройства также весьма мощная: оно оснащено 2 GB оперативной памяти и 8 GB внутренней флеш-памяти. Для хранения данных предусмотрено два слота, поддерживающих жесткие диски общим объемом до 40 TB. По данным ixbt.com, Xiaomi выбрала для этого продукта надежные диски серии Western Digital Red.

Цены и комплектация

Компания Xiaomi предлагает пользователям три готовых варианта с разным объемом памяти:

  • версия на 4 TB — примерно 338 долларов;
  • версия на 8 TB — примерно 425 долларов;
  • максимальная версия на 16 TB — примерно 690 долларов.
Все версии поставляются с завода с накопителями Western Digital Red. Диски этого типа разработаны специально для сетевых хранилищ, обеспечивая долговечную и стабильную работу в режиме 24/7.

Учитывая высокий спрос на продукцию Xiaomi и на технологическом рынке Узбекистана, ожидается, что данное NAS-устройство вскоре появится на полках местных ритейлеров и в онлайн-магазинах. Для пользователей, желающих иметь собственную систему облачного хранения, это может стать достойной альтернативой платным облачным сервисам от Apple или Google.

XiaomiNASHyperOSWestern DigitalТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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