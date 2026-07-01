NASA планирует отправить на Луну ровер Промисе с ядерным двигателем

·44·Технологии
NASA планирует отправить на Луну ровер Промисе с ядерным двигателем

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готовится к неожиданному и смелому шагу в исследовании космоса. Специалисты агентства всерьез рассматривают возможность отправки полномасштабной копии ровера Perseverance, работающего на Марсе, на Южный полюс Луны. Данное устройство, которое в настоящее время используется в качестве тестового объекта в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии, изначально не предназначалось для космических полетов, однако необходимость ускорения лунной миссии изменила планы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Ровер, получивший название Промисе, имеет размеры автомобиля, а его главным преимуществом, как утверждается, является источник энергии. По данным NASA, устройство планируется оснастить многоцелевым радиоизотопным термоэлектрическим генератором (РИТЭГ). Это обеспечит бесперебойную работу ровера даже в областях с крайне сложным рельефом и там, где нет солнечного света.

Преимущества ядерной энергии

Большинство аппаратов NASA, включая многие лунные модули, полагаются на солнечную энергию. Однако из-за того, что лунная ночь длительна и сопровождается экстремальным холодом, техника с солнечными панелями часто выходит из строя или временно прекращает работу. Ядерный РИТЭГ, преобразуя тепло от распада плутония-238 в электроэнергию, позволит роверу выживать в любых условиях.

По словам астронавта NASA Джареда Айземанна, миссия Промисе может стать важным этапом на пути к созданию лунной базы. В агентстве сейчас имеется достаточный запас плутония, что гарантирует бесперебойную работу устройства в течение многих лет. Это позволит ученым исследовать даже самые темные кратеры Луны.

Вопрос доставки и сотрудничество

Доставка такого крупного ровера весом почти в 1 тонну на поверхность Луны — задача не из легких. Поэтому в этой миссии NASA планирует сотрудничать с представителями частного сектора. Для доставки ровера Промисе могут быть использованы модуль Блуе Мун компании Blue Origin или космический корабль Starship компании SpaceX.

Руководитель проекта Карлос Гарсия-Галан назвал эту возможность «удивительной». По его словам, использование существующих технологий поможет сэкономить как время, так и средства. Главное, что благодаря ядерному источнику питания исследователи смогут проводить изыскания в любой точке нашего естественного спутника, не опасаясь лунной ночи.

Если эта миссия будет реализована, Промисе станет самым мощным и выносливым ровером на поверхности Луны. Ожидается, что это сыграет решающую роль в создании инфраструктуры, необходимой для будущего постоянного пребывания человечества на Луне.

NASAЛунаPromiseSpaceXТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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