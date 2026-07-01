Революционный шаг в имплантации мозга Neuralink: хирургическая операция стала безопаснее

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о важном технологическом достижении в процессе установки своих мозговых чипов. Специалисты компании успешно протестировали метод введения электродов без разрезания твердой мозговой оболочки (без проведения дуротомии). Ожидается, что эта инновация выведет безопасность и эффективность в области нейротехнологий на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В рамках клинических испытаний, проведенных в прошлом месяце, хирурги Neuralink впервые направили нити электродов внутрь непосредственно через мозговую оболочку. В предыдущих операциях требовалось разрезать твердую оболочку, которая считается защитным слоем мозга, с помощью скальпеля. Отказ от этого процесса не только сокращает время операции, но и значительно снижает риск занесения инфекции.

Защита мозга остается нетронутой

Инженеры Neuralink отмечают, что твердая мозговая оболочка выполняет роль своеобразного «доспеха». Это очень прочная мембрана, защищающая ткани мозга от внешних воздействий. С помощью нового метода целостность этого защитного слоя сохраняется, что ускоряет процесс послеоперационного восстановления пациента.

По данным иксбт.ком, эта технология открывает путь к популяризации и широкому применению проекта Neuralink. Исключение дуротомии позволяет дополнительно стандартизировать хирургическую операцию и сделать ее воспроизводимой. В будущем это может стать ключевым фактором при установке таких чипов тысячам и даже миллионам нуждающихся людей.

Интеграция человека и искусственного интеллекта

По мнению Илона Маска, Neuralink необходим не только в медицинских целях, но и для повышения интеллектуального потенциала человечества. Он неоднократно подчеркивал, что скорость передачи данных человеком (через речь или набор текста) намного ниже скорости восприятия визуальной информации. Мозговые чипы служат для расширения этого «канала связи».

Для любителей технологий из Узбекистана эта новость также имеет большое значение. Хотя в нашей стране такие операции пока не проводятся, глобальный рост нейротехнологий в будущем может предложить новые методы лечения и для местных пациентов, страдающих параличом или неврологическими заболеваниями.

Компания Neuralink в настоящее время продолжает исследования по совершенствованию своих устройств и обеспечению их более гармоничной работы с человеческим мозгом. Новый хирургический метод стал одним из крупнейших шагов на пути превращения этой сложной технологии в обычную медицинскую процедуру.