Xiaomi меняет правила игры: первое НАС-устройство компании установило рекорд
Китайский техногигант Xiaomi произвел настоящий фурор на рынке устройств хранения данных со своим первым сетевым хранилищем (NAS). Новый продукт, представленный компанией, удивляет не только обычных пользователей, но и профильных специалистов своей ценой и техническими возможностями. По сообщению издания Иксбт.ком, показатели продаж устройства оказались в несколько раз выше ожидаемых. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.
Самым удивительным аспектом нового НАС-устройства стала его ценовая политика. Версия с объемом памяти 4 TB предлагается на рынке по цене 2299 юаней (примерно 338 долларов). В данный комплект входят два жестких диска (HDD) Western Digital Red Plus емкостью по 2 TB каждый. Самое интересное, что общая розничная стоимость этих дисков может оказаться выше цены самого устройства.
Ценовая война: устройство достается пользователю бесплатноПо расчетам аналитиков, текущая рыночная цена одного диска Western Digital Red Plus объемом 2 TB составляет примерно 1159 юаней. Таким образом, два диска стоят более 2300 юаней. Это означает, что клиенты Xiaomi фактически бесплатно получают всю систему NAS с ее CPU, корпусом и программным обеспечением по цене одних только жестких дисков.
Ситуация становится еще интереснее с более дорогими моделями на 8 TB и 16 TB. В этих версиях также установлены профессиональные диски серии Western Digital Red, покупка которых по отдельности обойдется значительно дороже, чем вся система в сборе. Такая агрессивная маркетинговая стратегия позволила бренду Xiaomi стремительно войти в новый сегмент.
Беспрецедентный спрос и планы на будущееРеакция потребителей на столь выгодное предложение не заставила себя ждать. После запуска краудфандинга на платформе Xiaomi Малл всего за 3 минуты было собрано 7 миллионов юаней (1 миллион долларов). Спустя несколько часов эта сумма превысила 13 миллионов юаней. Эти показатели демонстрируют, насколько высок спрос на персональные облачные системы хранения.
Учитывая растущий интерес к безопасному хранению данных и персональным серверам на рынке Узбекистана, продукт Xiaomi наверняка будет привлекателен и для местных пользователей. Хотя на данный момент устройство предназначено в основном для внутреннего рынка, выход глобальной версии может еще сильнее усилить конкуренцию.
В заключение можно сказать, что Xiaomi, оставаясь верной своему традиционному стилю, представляет высокотехнологичный продукт с минимальной прибылью. Это может заставить крупных игроков рынка, таких как Synology или QNAP, пересмотреть свою ценовую политику.
…