В Яндекс Картах появились 3Д-модели лестниц: навигация стала точнее

Компания Yandex внедрила важное обновление в свои картографические сервисы — Яндекс Карты и Навигатор. Теперь на этих платформах стали отображаться детализированные 3Д-модели надземных переходов и лестниц. Это изменение не только улучшает визуальный вид, но и обеспечивает новый уровень удобства при планировании маршрутов для пешеходов и водителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Новая функция позволяет пользователям заранее оценить внешний вид, длину и крутизну лестниц на мостах, переходах и развязках. По данным иксбт.ком, данное обновление было официально подтверждено пресс-службой Yandex. Теперь в интерфейсе карты лестницы выглядят не просто как линии, а как объемные объекты.

Изменения в алгоритмах маршрутизации

Обновление не ограничилось только визуализацией. Разработчики пересмотрели алгоритмы построения маршрутов. Теперь сервис прокладывает путь непосредственно через лестницы и четко указывает направление движения — где нужно подняться, а где спуститься. Это помогает не заблудиться, особенно в районах со сложной инфраструктурой.

Разработчики отмечают, что 3Д-модели значительно упрощают навигацию для всех категорий пользователей, включая родителей с детскими колясками, путешественников с тяжелым багажом и людей с ограниченными возможностями. Предварительное знание крутизны и высоты лестницы позволяет пользователю выбрать наиболее удобный для себя путь.

На текущем этапе объемные объекты доступны в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Минск. Они автоматически отображаются при построении автомобильных, пешеходных и велосипедных маршрутов. Для пользователей из Узбекистана эта новость также имеет большое значение, так как сервисы Yandex популярны в нашем регионе, и в будущем ожидается внедрение подобной детализации на картах Ташкента и других крупных городов.

Планы на будущее

Yandex продолжает стратегию высокого уровня детализации своих карт. В будущем в сервис планируется добавить трехмерные модели следующих объектов:

Подземные переходы и их лестницы;

Лестницы на территориях парков отдыха;

Сложные переходы на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

Напомним, ранее в систему Яндекс Карт были добавлены 3Д-виды сложных дорожных развязок, мостов и зданий. Подобные технологические решения служат для максимального приближения цифровых карт к реальному миру.