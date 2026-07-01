Европа планирует освоить Луну с помощью карт других стран

·21·Технологии
Европа планирует освоить Луну с помощью карт других стран

Европейское космическое агентство (ESA) признало, что не обладает собственными топографическими данными, необходимыми для посадки своего перспективного грузового корабля Аргонаут на поверхность Луны. В связи с этим на этапе проектирования и, возможно, во время первой миссии Европа будет вынуждена использовать лунные карты, созданные другими государствами. Эта ситуация вновь подняла вопрос о независимости региона в исследовании космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Проект Аргонаут был впервые предложен в 2022 году на министерской конференции ESA в Париже. Окончательное утверждение программы состоялось в 2025 году на встрече министров стран-членов агентства. Этот аппарат должен стать вкладом Европы в американскую лунную программу Artemis и одновременно обеспечить континенту возможность независимого выхода на поверхность спутника Земли.

Международное сотрудничество и дефицит данных

Для безопасного изучения Луны и успешной посадки аппаратов требуются сверхточные топографические карты. За последние двадцать лет такие страны, как США, Индия и Китай, активно собирали подобные данные в рамках своих национальных программ. Европа же до сих пор не смогла создать собственную систему картографирования лунной поверхности.

Директор программы беспилотных и роботизированных исследований ESA Даниэль Нойеншвандер после заседания совета агентства 17 июня сообщил, что данные для проекта Аргонаут будут закуплены у внешних поставщиков. Хотя агентство не раскрыло конкретных партнеров, в качестве основных источников рассматриваются США, Индия и Китай.

На данный момент самые точные данные в космосе принадлежат следующим аппаратам:

  • американский Лунар Реконнаиссанке Орбитер (работает с 2009 года, сфотографировал некоторые области с точностью до 0,5 метра);
  • индийский орбитальный аппарат Чандраяан-2 (может предоставлять изображения высокого разрешения до 25 сантиметров);
  • обширная база данных Китая, начатая с миссии Чанг'е-1.

Будущие планы и шаги к независимости

ESA не раскрывает, сколько средств будет затрачено на покупку топографических данных. Однако агентство уже начало работу над собственной системой картографирования. По словам Даниэля Нойеншвандера, в настоящее время разрабатывается несколько малых лунных миссий. Две из них будут специализироваться именно на изучении района южного полюса Луны — именно туда планируется посадка европейского аппарата.

Грузовой корабль Аргонаут будет способен доставлять на поверхность Луны до 1500 килограммов полезной нагрузки. Согласно плану, первый полет состоится в 2030 году, а последующие миссии будут повторяться каждые два-три года. Этот проект имеет стратегическое значение для укрепления позиций Европы в космической гонке, однако на данном этапе приходится полагаться на зарубежные технологии.

ESAArgonautЛунаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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