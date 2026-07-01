Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей

В мире робототехники произошел масштабный прорыв: компания Ubtech продемонстрировала новое поколение гиперреалистичных роботов. Устройства серии У1 привлекают внимание не только способностью общаться с помощью AI, но и воспроизведением человеческой анатомии до мельчайших деталей. Данная технология является важным шагом на пути к превращению роботов из простых машин в эмоциональных компаньонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Самая поразительная особенность новой модели — ее внешний вид. По словам бренд-директора Ubtech Тан Миня, под кожей модели У1 Pro видны даже мельчайшие капиллярные сосуды. Такой высокий уровень реализма призван преодолеть барьер «эффекта зловещей долины» (унканнй валлей) при личном общении с роботом и вызвать у пользователя чувство естественной близости.

Беспрецедентный успех на рынке

Спрос на новый продукт оказался значительно выше ожидаемого. По данным иксбт.ком, в первый же день продаж было принято более 13 361 заказов. Общий объем продаж превысил 300 миллионов долларов, что больше, чем доход компании за весь 2025 год. Этот показатель подтверждает огромный интерес потребителей к антропоморфным роботам для домашнего использования.

Во время презентации самая дорогая версия серии — У1 Ultra — исполнила на сцене латинские танцы. Однако наблюдатели отметили, что движения робота еще не идеальны. Несмотря на некоторую скованность и «кукольность» движений, темпы развития технологии дают надежду на более плавную кинематику в будущем.

Линейка моделей и цифровое сопровождение

На данный момент покупателям предлагается два варианта на выбор: У1 Lite, у которого двигается только голова, и полнофункциональная версия У1 Pro. До начала серийного производства и поставок пользователи могут общаться с цифровой копией робота через специальное мобильное приложение.

Руководство компании подчеркивает, что когда робот прибудет в дом покупателя, он узнает пользователя как «старого доброго друга». Это реализуется благодаря взаимосвязи данных, собранных через приложение, и AI. На технологическом рынке Узбекистана подобные инновации в будущем могут иметь большие перспективы в качестве помощников для пожилых людей или интеллектуальных нянь для маленьких детей.