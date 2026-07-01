Сотрудничество Tesla и Intel: проект Terafab возглавит опытный специалист

Компания Tesla под руководством Илона Маска сделала важный шаг в реализации своего масштабного проекта Terafab. Завод, предназначенный для производства полупроводников для нужд космического AI и робототехники, возглавит ветеран индустрии с 18-летним опытом работы в Intel — Гэри Сзян. Об этом сообщает издание ixbt.com. сообщает издание.

Гэри Сзян сообщил в своем профиле LinkedIn, что вступит в должность директора Terafab с июня 2026 года. За время работы в корпорации Intel он руководил крупным заводом в Аризоне и отвечал за подготовку площадок по производству чипов на базе техпроцесса 18A. Также он руководил процессами массового производства по технологиям 22 и 14 нанометров.

Миллиардные инвестиции и стратегические цели

Проект Terafab поражает технологический мир своими масштабами. По данным Tesla, на начальном этапе проекта планируется инвестировать 55 миллиардов долларов. Если все этапы будут полностью завершены, общая сумма инвестиций может достичь 119 миллиардов долларов. За счет таких огромных средств Tesla стремится создать собственную независимую базу полупроводников.

Завод будет обслуживать не только продукты Tesla, но и космические технологии. Согласно плану, почти 80% производимой продукции будет направлено для орбитальных дата-центров. Это отражает амбиции Илона Маска по освоению космоса и расширению глобальных сетей AI.

Альянс Intel и Tesla

В данном проекте компания Intel выступает в качестве основного партнера Tesla. Ожидается, что на заводе Terafab будут готовиться чипы на базе самого передового техпроцесса Intel 14A. Руководитель Intel Лип-Бу Тан подчеркнул большие надежды на это сотрудничество, отметив, что производство полупроводников в настоящее время не успевает за спросом, создаваемым AI.

В вопросах кадров Tesla также проводит довольно агрессивную политику. Ранее появлялись сообщения о том, что компания переманивает ведущих инженеров тайваньского гиганта TSMC. Ожидается, что назначение Гэри Сзяна еще больше укрепит связи между Intel и Tesla и облегчит координацию технических аспектов сложного проекта.

Планируется, что завод Terafab начнет выпуск первых процессоров уже в 2026 году. Это имеет косвенное значение и для быстроразвивающихся стран, таких как Узбекистан, так как рост предложения на глобальном рынке чипов в будущем будет способствовать тому, что высокотехнологичные устройства и сервисы AI станут более доступными и дешевыми.