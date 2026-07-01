Революция на рынке телевизоров Китая: модели 75 дюймов вышли в лидеры

В Китае, который считается основным драйвером мирового рынка бытовой техники, сегмент телевизоров переживает неожиданную трансформацию. Согласно последним данным, потребители отказываются от экранов малого размера в пользу моделей с огромными дисплеями. Эта тенденция особенно ярко проявилась в результатах традиционного торгового фестиваля «618». Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным аналитической компании Течнологй, хотя онлайн-продажи телевизоров в Китае в текущем году снизились на 16% по сравнению с прошлым годом, общие показатели выручки рынка сохраняют положительную динамику. Основная причина этого — покупка пользователями более дорогих и крупных моделей. Средняя цена телевизора выросла на 121 юань, а средняя диагональ экранов увеличилась на 1,5 дюйма.

Началась эра огромных экранов

На сегодняшний день почти половину китайского рынка (47,9%) составляют телевизоры с диагональю 75 дюймов и выше. Модели 75 дюймов третий год подряд лидируют как самый популярный размер — почти 25% всех продаж приходится именно на эту категорию. Также стремительно набирают популярность устройства с диагональю 85 дюймов, заняв 18,8% рынка.

Самый удивительный рост наблюдается в сегменте сверхкрупных дисплеев. Продажи «гигантских» телевизоров с диагональю от 98 дюймов выросли на 43,3% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель свидетельствует о том, что концепция домашнего кинотеатра становится всё более значимой в современных квартирах.

Триумф технологии Mini LED

С технологической точки зрения резко вырос спрос на панели Mini LED. По сообщению иксбт.ком, почти 40% онлайн-продаж приходятся именно на модели, работающие на базе этой технологии. Средний размер Mini LED телевизоров составляет 79 дюймов, что показывает: сочетание качественного изображения и большого экрана стало основным критерием выбора для покупателей.

Ожидается, что влияние этого глобального тренда ощутят и на рынке Узбекистана. Обычно подобные изменения на китайском рынке через несколько месяцев доходят и до региона Центральной Азии. Вероятно, модели с большой диагональю от таких брендов, как Samsung, ЛГ и Xiaomi, займут больше места на полках местных магазинов, а цены будут оптимизированы.

Подводя итог, можно сказать, что рынок телевизоров, хотя и немного просел в количественном выражении, перешел на новый этап по качеству и размеру. Теперь для потребителя важен не просто телевизор, а огромный мультимедийный центр с изображением высокого разрешения.