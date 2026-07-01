Кассиры больше не нужны: в России запустили кассы самообслуживания с приемом наличных

·7·Технологии
Кассиры больше не нужны: в России запустили кассы самообслуживания с приемом наличных

Одна из крупнейших торговых сетей России «Перекресток» (входит в X5 Group) внедряет новое технологическое решение в сфере розничной торговли. Теперь покупатели на кассах самообслуживания смогут оплачивать покупки не только банковскими картами, но и наличными деньгами. Это расширяет возможности для полностью автономного совершения покупок без обращения к кассиру. Об этом сообщает Ixbt.com.

По сообщению издания ixbt.com, новая технология сейчас проходит тестирование в супермаркете, расположенном в торговом центре «Мегаполис» в Москве. Система оснащена специальным устройством для приема наличных, которое интегрировано в кассу самообслуживания. Это делает процесс оплаты для покупателей более гибким и быстрым.

Синтез цифровой системы и наличных

Процесс оплаты очень прост: после сканирования товаров покупатель выбирает на экране способ оплаты наличными. Затем он вносит купюры и монеты в специальное устройство. Система автоматически подсчитывает внесенную сумму, вычитает стоимость покупки, выдает сдачу и печатает чек.

Данная технология создает удобство особенно для тех клиентов, которые предпочитают наличные цифровым платежам, но не хотят стоять в очередях. Специалисты X5 Group отмечают, что такое решение поможет сократить заторы в магазинах и оптимизировать рабочую нагрузку персонала.

Планы на будущее и расширение

В настоящее время руководство «Перекрестка» анализирует результаты этапа тестирования. Если первые выводы будут положительными, планируется масштабное внедрение этой технологии по всей сети. Компания намерена ежегодно оснащать такими современными кассами не менее 300 супермаркетов.

На рынке Узбекистана в последние годы также набирают популярность кассы самообслуживания, однако большинство из них работают только с банковскими картами (Uzcard, Humo, Visa). Этот опыт российского рынка в будущем может стать примером и для крупных ритейлеров нашего региона, так как оборот наличных денег все еще остается на высоком уровне.

Резюмируя, сфера розничной торговли стремится к все большей автоматизации и сокращению человеческого фактора. Кассы с приемом наличных служат своего рода «мостом» между традиционными способами оплаты и современными цифровыми сервисами.

ТехнологииРитейлX5 GroupНаличные ДеньгиИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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