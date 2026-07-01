Стартап Венике AI стал «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларов

·35·Технологии
Стартап Венике AI стал «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларов

По мере развития технологий искусственного интеллекта вопрос безопасности личных данных пользователей становится все более актуальным. Платформа Венике AI, ориентированная на конфиденциальность, успешно удовлетворила эту потребность и за короткое время вызвала большой резонанс в мире технологий. Компания привлекла 65 миллионов долларов в своем первом раунде внешних инвестиций, доведя рыночную стоимость до 1 миллиарда долларов и официально получив статус «единорога». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Венике AI предоставляет пользователям доступ к более чем 200 различным моделям искусственного интеллекта, включая разработки таких гигантов, как OpenAI и Anthropic. Однако главное отличие заключается в том, что платформа полностью анонимизирует запросы пользователей. По данным TechCrunch, все данные шифруются на стороне клиента, и никакая личная информация не хранится на серверах Венике.

Конфиденциальность и нецензурируемые модели

Сегодня многие АИ-системы работают под строгими фильтрами и ограничениями. Венике AI же развернула в своих дата-центрах опен-сурке «нецензурируемые» модели. Это позволяет пользователям использовать весь потенциал технологии без каких-либо корпоративных ограничений. Основатель компании Эрик Вурхис подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть нейтральным инструментом, подобно Bitcoin.

Темпы роста платформы впечатляют: за два года работы сайт посетили более 850 тысяч уникальных пользователей, а число активных пользователей превысило 3 миллиона. Ежедневно через систему проходит в среднем 1,7 миллиона АПИ-запросов. Что еще более важно, компания уже вышла на прибыль, а ее годовой доход превысил 70 миллионов долларов.

Инвестиции и планы на будущее

Раунд инвестиций серии А возглавил крипто-венчурный фонд Dragonfly. Также в процессе приняли участие такие крупные инвесторы, как Coinbase Вентурес и Норт Исланд Вентурес. Это демонстрирует, насколько проект Венике AI важен не только для искусственного интеллекта, но и для блокчейн- и криптосообщества.

По мнению Эрика Вурхиса, отслеживание каждого шага и запроса человека опаснее любого «неправильного» вопроса. Венике AI стремится защитить цифровую свободу с помощью своих технологий шифрования. В настоящее время для платных подписчиков платформы доступна функция енд-то-енд шифрования, что еще больше повышает уровень безопасности.

Этот успех задает новый тренд на рынке искусственного интеллекта. Пользователи теперь ищут не просто умных ботов, а безопасные технологии, которые не вторгаются в их личную жизнь. И Венике AI, похоже, готова занять лидирующие позиции в этом сегменте.

Venice AIИскусственный ИнтеллектСтартапКонфиденциальностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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