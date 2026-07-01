Илон Маск вдвое снизил цены на Starlink для жителей Мемфиса

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, подготовила неожиданный подарок для жителей города Мемфис, где расположен самый мощный в мире суперкомпьютер Colossus. Провайдер спутникового интернета Starlink, входящий в состав SpaceX, снизил ежемесячную абонентскую плату для пользователей в этом регионе на 50%. Эта инициатива стала редким примером положительного влияния крупной технологической инфраструктуры на жизнь местного сообщества. Об этом сообщает .

Как сообщает издание ixbt.com, скидки распространяются не только на новых клиентов, но и на действующих пользователей. Самым примечательным является то, что для новых подключений затраты на приобретение оборудования Starlink были полностью отменены. Комплект для домашнего интернета, который обычно стоит несколько сотен долларов, предоставляется жителям указанного региона абсолютно бесплатно.

Стратегия поддержки местного сообщества

Компания объяснила этот шаг желанием развивать территории вокруг дата-центра Colossus и создавать технологические удобства для населения. Система скидок работает автоматически: если адрес пользователя совпадает с зоной действия акции, в счетах со следующего платежного цикла будут отражены сниженные цены. Для этого от клиентов не требуется никаких дополнительных заявок или изменения настроек.

Кроме того, Starlink расширил свою реферальную программу. Если действующий пользователь подключит к системе своих друзей или родственников, обе стороны получат возможность пользоваться сервисом бесплатно в течение одного месяца. Эта стратегия призвана максимально быстро увеличить охват спутникового интернета в регионе.

Colossus — крупнейший проект в мире искусственного интеллекта

Стоит отметить, что суперкомпьютер Colossus в Мемфисе на сегодняшний день является самым мощным устройством в мире, предназначенным для обучения моделей искусственного интеллекта. Он состоит из огромного кластера графических процессоров NVIDIA RTX и служит для совершенствования разработок компании xAI, которые являются конкурентами таких чат-ботов, как ChatGPT.

Хотя в условиях Узбекистана услуги Starlink еще официально не представлены широкой публике, подобный опыт в США демонстрирует социальную ответственность технологических гигантов по отношению к регионам, где расположена их инфраструктура. Такие скидки рассматриваются также как своего рода компенсация местному населению за возможные неудобства, такие как шум или энергопотребление, которые могут сопровождать крупные проекты.

По мнению экспертов, эта тактика Илона Маска может стать примером и для других технологических корпораций. Предоставление специальных льгот для жителей районов вокруг дата-центров и суперкомпьютеров обеспечит более теплый прием инноваций обществом.