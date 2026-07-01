Связь с инопланетянами: ученые утвердили новое руководство по первому контакту

·40·Технологии
Связь с инопланетянами: ученые утвердили новое руководство по первому контакту

Как должно поступить мировое сообщество, если будут найдены первые доказательства того, что человечество не одиноко во Вселенной? Международная академия астронавтики (ИАА) официально утвердила обновленный свод рекомендаций, отвечающий именно на этот вопрос. Этот документ устанавливает строгий международный протокол, который необходимо соблюдать в случае обнаружения техносигнатур — следов технологической деятельности внеземных цивилизаций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Данное руководство, разработанное комитетом СЭТИ (поиск внеземного разумного разума) при ИАА в период с 2022 по 2025 годы, направлено на предотвращение хаоса, который может возникнуть в момент неожиданных открытий. В документе указано, что при обнаружении техносигнатур, таких как необычные радиосигналы, лазерные импульсы или гигантские искусственные сооружения в космосе, ученые должны прежде всего подвергнуть данные многократной независимой проверке.

Поспешные выводы запрещены

Согласно новым правилам, любое открытие должно быть подтверждено несколькими научными организациями с помощью различных методов. До завершения проверки ученым рекомендуется не распространять неподтвержденную информацию и быть крайне осторожными в интерпретации результатов. Это считается важным для предотвращения ложных сенсаций и необоснованной паники в обществе.

Если будет подтверждено, что сигнал действительно является искусственным, об этом должны быть немедленно уведомлены такие авторитетные организации, как Генеральный секретарь ООН, Международный астрономический союз (ИАУ) и Комитет по космическим исследованиям (КОСПАР). Кроме того, все необработанные данные, программное обеспечение и методы анализа должны быть размещены в открытых источниках. Это позволит другим специалистам по всему миру независимо перепроверить результаты.

Вопрос ответа и международный контроль

Одна из важнейших частей документа посвящена вопросу ответа инопланетянам. По рекомендации ИАА, от имени человечества не должно быть отправлено никаких сообщений в космос без широких международных обсуждений. Считается обязательным участие ООН и других межгосударственных структур в принятии такого решения. До завершения консультаций любые попытки установить связь расцениваются как нежелательные и опасные.

Для управления ситуациями, которые могут возникнуть в будущем, в академии планируется создать постоянную рабочую группу. В ее состав войдут следующие специалисты:

  • Астрономы и астрофизики;
  • Юристы по международному праву;
  • Специалисты по этике и социальным наукам;
  • Эксперты по научным коммуникациям.
По данным Иксбт.ком, это новое руководство не связано с каким-либо конкретным открытием. Ученые подчеркивают, что это просто заранее подготовленный план действий на случай потенциального «первого контакта». Для узбекистанских астрономов-любителей и профессионалов эти международные стандарты также послужат важной научной основой при наблюдении за космосом.

КосмосАстронавтикаSETIООННаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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