Новая эра автономных перевозок: Хумбле Роботикс представила беспилотный электрогрузовик

Интерес к автономным транспортным средствам на мировом технологическом рынке напоминает шумные времена 2016 года. Опытные специалисты отрасли и крупные инвесторы снова оказались в центре внимания, и на этот раз основной акцент сделан на полной автоматизации логистики грузоперевозок. В частности, стартап Хумбле Роботикс объявил о своем новом проекте, цель которого — произвести революцию в индустрии грузоперевозок. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Основатель и генеральный директор компании Эяль Коэн в интервью изданию TechCrunch отметил начало нового подъема в области автономных технологий. Хумбле Роботикс объявила о завершении своего режима секретности в апреле, сообщив о привлечении инвестиций в размере 24 миллионов долларов и разработке полностью автономного электрического грузовика без кабины водителя.

Эяль Коэн считается личностью с огромным опытом в этой области. В свое время он работал над проектом Отто, который был приобретен Uber, а позже сотрудничал с Энтони Левандовски в компании Пронто. По его словам, сейчас поток капитала и борьба за талантливых инженеров становятся такими же ожесточенными, как и несколько лет назад, однако теперь технологии стали гораздо более зрелыми.

Будущее беспилотных грузовиков и логистики

Особенность проекта Хумбле Роботикс заключается в том, что их электрогрузовики не имеют традиционного водительского сиденья или кабины управления. Такой подход позволяет снизить вес транспортного средства, улучшить аэродинамику и увеличить объем перевозимого груза. Для стран с высоким транзитным потенциалом, таких как Узбекистан, подобные технологии в будущем могут способствовать повышению безопасности дорожного движения и значительному снижению транспортных расходов.

По мнению экспертов, автономные грузовики устраняют усталость и ошибки, связанные с человеческим фактором при перевозках на дальние расстояния. По словам Эяля Коэна, опыт, накопленный за последние 15 лет в областях электрификации, солнечной энергетики и робототехники, теперь объединяется в единую экосистему. Это превращает автономные транспортные средства из просто лабораторных проектов в реальные бизнес-решения.

В настоящее время такие компании, как Хумбле Роботикс, проектируют с нуля не только программное обеспечение, но и аппаратную часть. Ожидается, что это даст определенное преимущество в конкуренции с такими гигантами, как Tesla или Ваймо. Тот факт, что инвесторы снова вкладывают крупные средства в эту сферу, свидетельствует о том, что рынок автономных перевозок станет одним из самых быстрорастущих сегментов в ближайшие годы.

В заключение можно сказать, что новая волна вокруг автономного транспорта более ориентирована на практические результаты, чем предыдущие. На примере Хумбле Роботикс мы видим слияние технологий и экономической эффективности, что обладает потенциалом коренным образом изменить глобальную логистическую цепочку.