Температура Мирового океана достигла рекордного уровня: июнь 2026 года стал самым жарким в истории

·23·Технологии
Температура Мирового океана достигла рекордного уровня: июнь 2026 года стал самым жарким в истории

Изменения в климатической системе планеты Земля продолжают принимать тревожный оборот. Согласно последнему отчету службы Коперникус Марине, в июне 2026 года средняя температура поверхности Мирового океана составила 21,0°К. Этот показатель стал самым высоким за всю историю инструментальных наблюдений, что сделало июнь абсолютным рекордсменом по температуре океана. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Анализ показывает, что первые шесть месяцев 2026 года также вошли в число самых жарких полугодий в истории человечества. Значительная часть океанической системы нашей планеты оказалась охвачена аномально жаркими условиями. Данные выводы основаны на сведениях глобальной системы мониторинга ГЛО12, объединяющей спутниковые наблюдения, цифровое моделирование и океанический реанализ.

Глобальные волны тепла и их масштаб

В январе-июне текущего года средняя температура поверхности океана составила 20,94°К. Хотя этот показатель немного ниже рекорда 2024 года (21,04°К), 2026 год стал вторым самым жарким полугодием в истории. Специалистов особенно беспокоит продолжительность и масштаб аномального тепла: к концу июня почти 82% территории Мирового океана находились под воздействием волн тепла различной интенсивности.

Океанические волны тепла — это явление, при котором температура воды остается выше климатической нормы в течение длительного времени. Такие состояния могут длиться неделями или месяцами, оказывая серьезное влияние на морские экосистемы, циркуляцию воды и глобальный погодный режим. По данным Коперникус, наиболее стабильные «горячие зоны» наблюдались в тропических и субтропических частях Тихого океана, в центре Северной Атлантики, а также у берегов Чили, Калифорнии и Европы.

Региональные рекорды и влияние Эль-Ниньо

Средиземное море стало одним из самых разогретых регионов. Здесь в январе-июне средняя температура достигла 18,07°К, а 98% акватории находились под воздействием волн тепла. В Северной Атлантике ситуация также остается сложной: в некоторых районах температурные рекорды обновлялись четыре месяца подряд. Подобные изменения могут быть катастрофическими для морской флоры и фауны.

В тропической части Тихого океана температура в июне достигла 27,26°К, зафиксировав самый высокий показатель в истории региона. Ученые связывают эту динамику с климатическим явлением Эль-Ниньо. Эль-Ниньо вызывает перераспределение тепла в Тихом океане и изменение погодных условий по всему миру, что, в свою очередь, повышает вероятность экстремальных природных явлений.

Океаны поглощают основную часть избыточного тепла в климатической системе, поэтому их состояние имеет решающее значение для будущего нашей планеты. Отчет Коперникус Марине показывает, что длительный тепловой стресс океанов напрямую влияет не только на морскую жизнь, но и на резкость погодных условий на суше. Это требует усиления глобального климатического мониторинга и мер по охране окружающей среды.

ОкеанИзменение КлиматаРекорд ТемпературыЭкологияCopernicus
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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