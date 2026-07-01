Новый гигант в инфраструктуре ИИ: стоимость Тогетер AI достигла 8,3 млрд долларов

·24·Технологии
Новый гигант в инфраструктуре ИИ: стоимость Тогетер AI достигла 8,3 млрд долларов

Стартап Тогетер AI, предоставляющий облачную инфраструктуру для технологий искусственного интеллекта, привлек 800 млн долларов в раунде инвестиций серии К. После этого финансового этапа рыночная стоимость компании в короткие сроки выросла до 8,3 млрд долларов. Этот показатель демонстрирует, насколько усиливается конкуренция на рынке неоклаудов (неоклуд) и насколько высока уверенность инвесторов в моделях с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Раунд инвестиций возглавил Арамко Вентурес, также в нем приняли участие такие крупные компании, как Виста Экуитй Партнерс, Генерал Каталйст, Эмергенке Капитал и гигант технологического мира NVIDIA. Всего 16 месяцев назад Тогетер AI оценивалась в 3,3 млрд долларов. Столь стремительный рост стоимости компании более чем в два раза объясняется резким увеличением глобального спроса на вычислительные мощности на базе ИИ.

По данным иксбт.ком, компания сообщила, что по итогам прошлого квартала годовой объем заказов превысил 1,15 млрд долларов. В настоящее время многие предприятия переходят с закрытых и дорогих моделей ИИ на более доступные и эффективные модели с открытым исходным кодом через таких провайдеров, как Тогетер AI. Эта тенденция привела к трехкратному увеличению использования опен-сурке решений в отрасли по сравнению с прошлым годом.

Гонка инфраструктур на базе чипов NVIDIA и AMD

Неоклауд-компании, такие как Тогетер AI, в основном занимаются сдачей в аренду кластеров NVIDIA GPU и других специализированных аппаратных средств. Сейчас спрос на такие услуги очень высок, так как традиционные облачные сервисы не успевают удовлетворить вычислительные потребности всех клиентов. Например, в прошлом месяце стартап ТенсорВаве, опирающийся на чипы AMD, также привлек крупные инвестиции при оценке в 1,55 млрд долларов.

Один из основателей Тогетер AI, Випул Вед Пракаш, — опытный предприниматель, который в свое время продал платформу поиска по социальным сетям Топсй компании Apple более чем за 200 млн долларов. Вместе с ним проект возглавляют профессор Стэнфордского университета Перси Лянг и доцент ETH Зюрич Це Чжан. Сочетание академических знаний и бизнес-опыта позволило компании привлечь тысячи платежеспособных клиентов, таких как Cursor, Когнитион и Декагон.

Для узбекистанских разработчиков и местных ИТ-компаний такие платформы также имеют большое значение. Популяризация моделей с открытым исходным кодом в глобальном масштабе позволяет не зависеть исключительно от крупных корпораций при создании сложных систем AI. Инфраструктура, предоставляемая Тогетер AI, помогает стартапам запускать свои проекты относительно дешево и быстро.

В заключение можно сказать, что новые инвестиции в размере 800 млн долларов позволят Тогетер AI расширить свои серверные мощности и устранить технические барьеры на пути к популяризации искусственного интеллекта. Гонка ИИ теперь продолжается не только на уровне «интеллекта» моделей, но и в области «железа» и инфраструктурных мощностей, необходимых для их работы.

Together AIИскусственный ИнтеллектNVIDIAИнвестицииСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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