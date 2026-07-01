Китай протестировал технологии космического госпиталя и биологической лаборатории

·23·Технологии
Китай протестировал технологии космического госпиталя и биологической лаборатории

Китай вышел на новый этап освоения космоса, успешно испытав ряд инновационных технологий, необходимых для будущих долгосрочных миссий и орбитальной инфраструктуры. Экспериментальный грузовой корабль Кингжу продемонстрировал результаты второго этапа работы на орбите, расширив возможности для оказания медицинской помощи и проведения биологических исследований в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Аппарат Кингжу был запущен в космос 30 марта текущего года с помощью ракеты-носителя Лиджиан-2 Й1. Общий вес корабля, разработанного Инновационной академией микроспутников (ИАМКАС) при Академии наук Китая, составляет 4,2 тонны. Около одной тонны приходится на научную аппаратуру, а срок службы устройства на орбите рассчитан на три года.

Космический госпиталь и медицинский мониторинг

Одним из важнейших направлений проекта является концепция «космического госпиталя». Эта система направлена на обеспечение безопасного длительного пребывания человека за пределами земной орбиты. По мнению экспертов, без таких автономных медицинских комплексов создание постоянных поселений на других планетах в будущем невозможно.

Согласно данным иксбт.ком, китайские инженеры создали устройство для электромиографической диагностики, оснащенное нейроморфным чипом для дистанционного контроля здоровья человека в космосе. Эта технология позволяет в режиме реального времени непрерывно отслеживать электрическую активность мышц. Также был протестирован компактный анализатор клеток крови, который помогает самостоятельно анализировать состояние здоровья членов экипажа без сложного лабораторного оборудования.

Орбитальный холодильник и биологические эксперименты

Еще одно технологическое достижение — создание парокомпрессионного холодильника, стабильно работающего в условиях микрогравитации. Адаптируя эту земную технологию для космоса, ученые решили сложные задачи, такие как разделение газа и жидкости и обеспечение стабильной работы компрессора. Данное устройство служит не только для хранения продуктов питания космонавтов, но и для температурно-чувствительных биологических образцов.

В области биологических исследований Китай уже обладает богатым опытом. Ранее на станции «Тяньгун» проводились эксперименты с рыбками данио-рерио, мышами и различными растениями. Новые испытания направлены на дальнейшее совершенствование систем выращивания живых организмов и их жизнеобеспечения в долгосрочных миссиях.

Главный конструктор проекта Кингжу Чжан Лян отметил, что этот полет служит не только для научных экспериментов, но и для всесторонней проверки герметичного отсека и двигательной системы корабля. Полученные результаты станут основой для создания полноценной эксплуатационной версии аппарата.

Согласно плану, первый штатный полет грузового корабля Кингжу состоится в начале 2027 года. Он поможет снизить затраты на доставку грузов в космос, а также сделает работу китайской орбитальной станции более гибкой и доступной.

КитайКосмосQingzhouТехнологииМедицина
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