Elon Musk работает над новым проектом: SpaceX создает гаджет на базе искусственного интеллекта

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продемонстрировала инвесторам прототип нового устройства, работающего на технологиях искусственного интеллекта (AI). По сообщению издания The Wall Street Journal, гаджет внешне напоминает смартфон и может быть частью стратегии компании по выходу на рынок мобильной связи. Эта новость вызвала большой интерес в технологическом мире, так как устройство ожидается как новая альтернатива традиционным гаджетам, таким как iPhone. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Согласно данным, новое устройство разработано более компактным и тонким, чем смартфоны iPhone. Его дизайн представляет собой нечто среднее между маленьким сенсорным телефоном и AI-гаджетами вроде Rabbit R1. Представители SpaceX на встрече с инвесторами подчеркнули, что проект находится на ранней стадии и финальный дизайн может измениться. Однако сам Илон Маск в сети X (бывший Twitter) успел опровергнуть эти сообщения, назвав их «абсолютной ложью».

Технологическая конкуренция и интеграция xAI

По мнению экспертов, такие компании, как SpaceX и Tesla, обладают всем необходимым опытом и ресурсами для массового производства подобных сложных устройств. В частности, интеграция компании xAI в структуру SpaceX позволит создать специализированную операционную систему для этого гаджета. Это обеспечит независимость устройства от таких платформ, как Google Android или Apple iOS.

В рамках проекта предусмотрены следующие важные аспекты:

Устройство полностью базируется на интерфейсе искусственного интеллекта;

Возможность глобальной связи через сеть Starlink Mobile;

Интеграция с собственной операционной системой и алгоритмами xAI;

Акцент на голосовом и интеллектуальном взаимодействии с пользователем, в отличие от традиционных смартфонов.

Этот шаг SpaceX также усилит конкуренцию с OpenAI. Известно, что OpenAI под руководством Сэма Альтмана сейчас разрабатывает собственное AI-устройство в сотрудничестве с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. Недавно также появились сообщения о том, что Пол Мид, вице-президент Apple, ответственный за проект Vision Pro, присоединился к команде hardware OpenAI.

В то же время ситуация на рынке не всегда бывает успешной. Например, AI-устройства от стартапов Humane и Rabbit были встречены потребителями довольно холодно. Многие пользователи заявили, что не готовы покупать отдельный гаджет для функций, которые могут выполнять обычные смартфоны. Как SpaceX решит эту проблему, пока неизвестно.

Аналитики также высоко оценивают намерение SpaceX выйти на рынок беспроводной связи. Существуют предположения, что компания, предоставляющая спутниковую связь через систему Starlink, в будущем может конкурировать с такими крупными операторами, как T-Mobile или AT&T, или даже приобрести одного из них. Если этот AI-гаджет станет реальностью, он может стать центральным звеном, объединяющим все технологии империи Маска.