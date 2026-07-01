Ashton Kutcher покидает Sound Ventures: актер основывает новый венчурный фонд

Голливудская звезда и успешный инвестор Ashton Kutcher покидает венчурную компанию Sound Ventures, которую он основал 11 лет назад вместе с Guy Oseary. Как сообщает Wall Street Journal, Kutcher планирует запустить совершенно новый инвестиционный фонд в партнерстве с Morgan Beller. Этот шаг свидетельствует об изменении стратегии одного из самых влиятельных инвесторов в мире технологий. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Morgan Beller, которая выступит соучредителем в новом проекте вместе с Kutcher, обладает богатым опытом в сфере венчурного капитала. Ранее она руководила проектом криптовалюты Libra в компании Meta, а также работала партнером в таких влиятельных фондах, как NFX и Andreessen Horowitz. Хотя название нового фонда пока не разглашается, ожидается, что его основным направлением станет инфраструктура AI.

Стратегические изменения и новый подход к AI

Уход Ashton Kutcher из Sound Ventures не связан с проблемами в компании. Напротив, этот фонд добился больших успехов, инвестируя на ранних стадиях в таких гигантов AI, как OpenAI, Anthropic и World Labs. По имеющимся данным, причиной расставания стали различия во взглядах на стадии инвестирования. В то время как Sound Ventures в основном фокусируется на более крупных, состоявшихся компаниях, Kutcher теперь хочет поддерживать стартапы на самых ранних этапах.

Основное внимание нового фонда будет сосредоточено на инфраструктуре AI, энергетике и «deep tech» (глубинных технологиях). Это означает не просто программное обеспечение, а стартапы, основанные на сложных инженерных решениях и научных открытиях. Kutcher и Beller стремятся укрепить фундамент отрасли, инвестируя в источники энергии и техническую базу, обеспечивающие работу систем AI.

Профессор финансов Стэнфордского университета Ilya Strebulaev отмечает, что Kutcher постоянно занимает места в рейтингах самых сильных инвесторов «единорогов» (компаний с оценкой более 1 миллиарда долларов). Его многолетнее знакомство с основателем OpenAI Sam Altman и способность предвидеть технологические тренды могут способствовать успеху нового фонда.

Несмотря на уход, Ashton Kutcher не будет полностью разрывать связи с Sound Ventures. Он останется в фонде в качестве консультанта. В свою очередь, Guy Oseary и управляющий партнер Sound Ventures Effie Epstein также будут консультировать новый проект Kutcher. Это показывает, что отношения между сторонами остаются дружескими и профессиональными.

Эта новость также важна для технологических предпринимателей и инвесторов из Узбекистана. Переориентация мирового венчурного капитала с программных продуктов на фундаментальные сферы, такие как инфраструктура и энергетика, определяет, в каком направлении будет развиваться технологический рынок в будущем.