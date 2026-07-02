Серьезный изъян в системе конфиденциальности Apple: Хиде Мй Эмаил раскрывает адреса пользователей

В системе Хиде Мй Эмаил, одной из самых популярных функций Apple, направленной на защиту персональных данных пользователей, обнаружена серьезная ошибка. Выяснилось, что из-за этого изъяна реальные адреса электронной почты пользователей становятся доступны третьим лицам. Это может нанести серьезный удар по репутации бренда Apple в вопросах безопасности и конфиденциальности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По сообщению издания 404 Медиа, специалист по кибербезопасности Тйлер Мурфй обнаружил эту уязвимость и протестировал ее на практике. Сервис Хиде Мй Эмаил должен был скрывать реальную почту пользователя, создавая вместо нее временные случайные адреса. Однако ошибка в системе позволяет легко обойти эту защитную оболочку.

Масштаб риска и предупреждение специалистов

Основатель сервиса ЭасйОптУтс Тйлер Мурфй утверждает, что предупреждал компанию Apple об этой проблеме еще год назад. Несмотря на это, технологический гигант до сих пор не принял мер по устранению данного изъяна. В ходе экспериментов, проведенных Мурфй, в 100% случаев удалось определить реальные почтовые адреса, скрытые за временными.

На данный момент технические детали этой уязвимости не раскрываются публично. Это сделано из соображений безопасности, чтобы предотвратить организацию массовых атак хакерами с использованием этой информации. По словам специалиста, раскрытие адреса электронной почты значительно облегчает поиск других персональных данных пользователя, включая его адрес и номер телефона.

Apple и проблемы с конфиденциальностью

Это не первый спорный случай, связанный с обещаниями Apple в области конфиденциальности. TechCrunch напоминает, что в 2022 году компания столкнулась с судебным иском из-за того, что iPhone продолжали отправлять данные на серверы компании, даже если функция сбора аналитических данных была отключена. Также в 2023 году было доказано, что функция скрытия МАК-адресов устройств на практике оказалась неэффективной.

Учитывая большое количество пользователей iPhone и сервисов iCloud, полагаться на функцию Хиде Мй Эмаил сейчас может быть рискованно. Хотя Apple не дала официального комментария по данной ситуации, ожидается, что эта ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении системы.

В то время как компания строит свою маркетинговую стратегию именно на «неприкосновенности частной жизни», подобные технические ошибки неизбежно снижают доверие пользователей к бренду. На данный момент пользователям рекомендуется быть осторожными при регистрации на подозрительных сайтах.