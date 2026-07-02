Новая экспедиция на Байконуре: началась финальная подготовка к полету к ИСС

·21·Технологии
Новая экспедиция на Байконуре: началась финальная подготовка к полету к ИСС

На космодроме Байконур в Казахстане официально стартовал заключительный этап подготовки к запуску пилотируемого космического корабля «Союз МС-29». Данная миссия направлена на доставку очередной долгосрочной экспедиции на Международную космическую станцию (ИСС) и является важным звеном международного сотрудничества в исследовании космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По традиции перед зданием гостиницы «Космонавт» прошла церемония поднятия государственных флагов стран-участниц миссии. Это мероприятие считается одним из самых важных символических ритуалов перед полетом в космос. Флаги России, США и Казахстана были подняты, что вновь подчеркнуло глобальную значимость проекта.

Честь установки флагов была предоставлена непосредственно космонавтам. Флаг России подняли представители Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, флаг США — астронавты NASA Анил Менон и Дениз Бернхэм, а флаг принимающей стороны, Казахстана — Дмитрий Петелин и Константин Борисов. В мероприятии приняли участие основные и дублирующие экипажи экспедиции ИСС-75.

Последние две недели подготовки

В течение двух недель до старта члены экипажа будут работать по крайне плотному графику. За этот период космонавты и астронавты пройдут финальные тренировки по управлению системами корабля и вновь отработают навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Также неотъемлемой частью подготовки являются медицинские осмотры и карантинные меры. Специалисты будут постоянно контролировать физическое состояние членов экипажа, так как устойчивость организма к нагрузкам в условиях невесомости определяет успех миссии.

Каждый запуск с Байконура вызывает большой технологический и стратегический интерес для региона Центральной Азии. Этот комплекс, являясь старейшим и крупнейшим космодромом в мире, и сегодня остается главными воротами человечества в освоение космоса.

Старт корабля «Союз МС-29» запланирован на ближайшие дни; он будет способствовать расширению масштабов научных исследований на борту ИСС. В рамках данной миссии предусмотрено проведение десятков научных экспериментов.

БайконурКосмосISSNASAРоскосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производительность Стеам Мачине может отличаться до 15% из-за конфигурации памятиПроизводительность Стеам Мачине может отличаться до 15% из-за конфигурации памятиСегодня, 00:50Игра Киндер Китй станет настоящим испытанием для ПК: 64 GB RAMИгра Киндер Китй станет настоящим испытанием для ПК: 64 GB RAMСегодня, 00:30Серьезный изъян в системе конфиденциальности Apple: Хиде Мй Эмаил раскрывает адреса пользователейСерьезный изъян в системе конфиденциальности Apple: Хиде Мй Эмаил раскрывает адреса пользователейСегодня, 00:28Elon Musk работает над новым проектом: SpaceX создает гаджет на базе искусственного интеллектаElon Musk работает над новым проектом: SpaceX создает гаджет на базе искусственного интеллектаВчера, 23:58Аштон Кутчер покидает Сунд Вентурес: актер основывает новый венчурный фондАштон Кутчер покидает Сунд Вентурес: актер основывает новый венчурный фондВчера, 23:56Новый гигант в инфраструктуре ИИ: стоимость Тогетер AI достигла 8,3 млрд долларовНовый гигант в инфраструктуре ИИ: стоимость Тогетер AI достигла 8,3 млрд долларовВчера, 23:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря