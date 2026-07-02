Новая экспедиция на Байконуре: началась финальная подготовка к полету к ИСС

На космодроме Байконур в Казахстане официально стартовал заключительный этап подготовки к запуску пилотируемого космического корабля «Союз МС-29». Данная миссия направлена на доставку очередной долгосрочной экспедиции на Международную космическую станцию (ИСС) и является важным звеном международного сотрудничества в исследовании космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По традиции перед зданием гостиницы «Космонавт» прошла церемония поднятия государственных флагов стран-участниц миссии. Это мероприятие считается одним из самых важных символических ритуалов перед полетом в космос. Флаги России, США и Казахстана были подняты, что вновь подчеркнуло глобальную значимость проекта.

Честь установки флагов была предоставлена непосредственно космонавтам. Флаг России подняли представители Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, флаг США — астронавты NASA Анил Менон и Дениз Бернхэм, а флаг принимающей стороны, Казахстана — Дмитрий Петелин и Константин Борисов. В мероприятии приняли участие основные и дублирующие экипажи экспедиции ИСС-75.

Последние две недели подготовки

В течение двух недель до старта члены экипажа будут работать по крайне плотному графику. За этот период космонавты и астронавты пройдут финальные тренировки по управлению системами корабля и вновь отработают навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Также неотъемлемой частью подготовки являются медицинские осмотры и карантинные меры. Специалисты будут постоянно контролировать физическое состояние членов экипажа, так как устойчивость организма к нагрузкам в условиях невесомости определяет успех миссии.

Каждый запуск с Байконура вызывает большой технологический и стратегический интерес для региона Центральной Азии. Этот комплекс, являясь старейшим и крупнейшим космодромом в мире, и сегодня остается главными воротами человечества в освоение космоса.

Старт корабля «Союз МС-29» запланирован на ближайшие дни; он будет способствовать расширению масштабов научных исследований на борту ИСС. В рамках данной миссии предусмотрено проведение десятков научных экспериментов.