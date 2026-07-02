Компания Acer представила монитор Nitro XV273U F5 с рекордной частотой 1000 Hz

·3·Технологии
Компания Acer представила монитор Nitro XV273U F5 с рекордной частотой 1000 Hz

В мире компьютерных технологий сделан очередной революционный шаг. Компания Acer продемонстрировала свой новый монитор Nitro XV273U F5, который зафиксировал рекордный показатель частоты обновления кадров — 1000 Hz. Это устройство предназначено для любителей игр с ультрабыстрой динамикой и профессиональных киберспортсменов и, как ожидается, станет уникальной новинкой на рынке. Об этом сообщает .

По данным ixbt.com, главной особенностью нового монитора является скорость обновления кадров. Однако режим 1000 Hz работает только в разрешении 720p (HD). Хотя для 27-дюймового экрана это приводит к значительному снижению плотности пикселей (54 PPI), данный режим предназначен для ультрадинамичных сцен, где плавность движения важнее четкости изображения.

Технические возможности и основные режимы

Пользователям предлагается разрешение 1440p (QHD) в качестве основного рабочего режима. В этом режиме монитор работает на частоте 540 Hz, что считается очень высоким показателем даже для современных топовых мониторов. Плотность пикселей составляет 109 PPI, обеспечивая высокое качество изображения и детализацию. В качестве основы устройства выбрана качественная IPS-панель.

Другие важные технические характеристики монитора Nitro XV273U F5 включают:

  • Время отклика (GtG) — 1 ms;
  • Поддержка технологии AMD FreeSync Premium;
  • Максимальная яркость в режиме HDR — 600 кд/кв.м;
  • Охват 95% цветового пространства DCI-P3.
Эти параметры свидетельствуют о том, что монитор подходит не только для игр, но и для работы с цветом, а также для просмотра высококачественного видеоконтента. Технология FreeSync Premium предотвращает такие неприятные явления, как разрывы или «замирания» изображения.

Цена и сроки выхода в продажу

Компания Acer установила цену нового устройства на уровне 700 долларов. Ожидается, что монитор поступит в продажу на мировых рынках в четвертом квартале текущего года. Вероятно, данная модель появится на рынке Узбекистана через официальных дистрибьюторов до конца года или в начале 2025 года.

Стоит отметить, что для полноценного использования таких высокочастотных мониторов пользователю потребуется очень мощная видеокарта, например, NVIDIA RTX 40-серии или более высокие модели. В противном случае раскрыть все возможности монитора будет невозможно. Acer Nitro XV273U F5, несомненно, установит новые стандарты в мире киберспорта.

AcerМониторNitroТехнологииКиберспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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