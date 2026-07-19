Один из самых влиятельных режиссеров Голливуда, лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан выразил свое резко критическое отношение к стремительному развитию технологий искусственного интеллекта. Режиссер, чьи фильмы сейчас покоряют большие экраны, сравнил эту технологию с опасным подарком, преподносимым человечеству. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

В интервью ЁуТубе-каналу ХугоДекрйпте Нолан сравнил искусственный интеллект (AI) с «троянским конем» из древнегреческих мифов. Однако, по мнению режиссера, сегодняшняя ситуация несколько иная. «Я думаю, что искусственный интеллект — это такой троянский конь, внутри которого, как все знают, сидят греки. Это похоже на прозрачного коня, сделанного из стекла», — подчеркнул он, намекая на то, что опасности технологии не являются скрытыми.

По словам Нолана, за время своей карьеры он не видел другой технологии, которая была бы так резко отвергнута общественностью, особенно молодым поколением. Режиссер оценил негативное отношение молодежи к АИ-видео в интернете и их привычку называть их «AI слоп» (мусор от искусственного интеллекта) как признак здорового скептицизма.

Технологический прогресс и творческая безопасность

Кристофер Нолан активно участвует в борьбе против искусственного интеллекта не только как режиссер, но и как президент Гильдии режиссеров Америки (ДГА). Во время забастовок сценаристов и актеров в Голливуде в 2023 году вопрос генеративного AI был одной из главных тем. Гильдии удалось включить в свои последние контракты пункты, защищающие творцов от угроз этой технологии.

Известно, что Нолан славится своим консервативным подходом к технологиям. Он не пользуется смартфонами и предпочитает традиционную пленку цифровым камерам. Его фильм «Одиссея» стал первым художественным произведением, полностью снятым на пленку и камеры Имакс. По мнению режиссера, цифровые системы до сих пор не могут передать изображение такого качества, которое видит человеческий глаз.

Нолан считает себя не «технофобом» (боящимся технологий), а «техноскептиком». Он обеспокоен тем, что новые технологии часто внедряются за счет существующих и все еще эффективных систем. «Мы в своей сфере дошли до того, что готовы выплеснуть ребенка вместе с водой. Мы почти потеряли пленку», — приводит его слова издание иксбт.ком.

По заключению режиссера, к любой новой технологии нужно относиться не с слепым доверием, а подвергать сомнению цели тех, кто ее продвигает. Только так можно получить от технологий наилучший результат для человечества. Ожидается, что это выступление Нолана еще больше разожжет глобальные дискуссии о проникновении искусственного интеллекта в искусство и повседневную жизнь.