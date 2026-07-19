Полиция Казахстана впервые применила роботов-патрульных: задержаны четверо нарушителей

·25·Технологии
Полиция Казахстана впервые применила роботов-патрульных: задержаны четверо нарушителей

В соседнем Казахстане началась новая эра в системе охраны общественного порядка и выявления правонарушителей. Министерство внутренних дел страны сообщило, что впервые в истории во время массовых мероприятий был задействован робот-патрульный, оснащенный AI. Эта технологическая новинка успела доказать свою эффективность уже на первом испытании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Событие произошло 17–18 июля во время празднования Дня металлурга в Карагандинской области. В этом массовом мероприятии приняли участие более 115 тысяч человек, и обеспечение безопасности в такой большой толпе стало серьезной ответственностью для сотрудников полиции. Именно в этом процессе современная робототехника оказала правоохранительным органам значительную поддержку.

Согласно информации пресс-службы МВД Казахстана, служебные роботы-патрульные полностью интегрированы в единую информационную базу полиции. Это позволяет роботу в режиме реального времени сравнивать лица людей, попавших в объектив камеры, с данными в базе и мгновенно распознавать лиц, находящихся в розыске или под надзором.

Практические результаты AI

В ходе мероприятия робот-патрульный выявил и помог задержать четверых нарушителей. Среди них был гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, и двое лиц, имеющих задолженности перед государством. Также робот сумел обнаружить в толпе мужчину, который ранее был судим и нарушил установленное судом ограничение на выезд с места жительства.

В настоящее время в отношении всех задержанных сотрудниками полиции приняты соответствующие меры в рамках закона. Этот опыт показывает, что AI и робототехника дают высокие результаты в оперативном анализе деталей, которые трудно заметить человеческому глазу.

Ожидается, что внедрение таких высоких технологий в сферу правопорядка в Центральной Азии в будущем полностью изменит систему безопасности. Полиция Казахстана оценила эту практику как успешную и планирует использовать роботов-патрульных на других крупных мероприятиях в будущем.

КазахстанРобототехникаИскусственный ИнтеллектПолицияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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