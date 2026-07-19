США разрешили промышленное внедрение технологии добычи урана из морской воды
Министерство энергетики США (ДОЭ) выдало компании СуперКритикал Материалс из Остина лицензию на коммерческое использование технологии извлечения урана из морской воды. Этот инновационный метод был разработан в национальных лабораториях министерства, и теперь он будет внедрен в промышленном масштабе. Этот шаг имеет стратегическое значение в период растущего спроса на ядерное топливо на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Данная технология была создана специалистами Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Пакифик Нортвест Натионал Лабораторй — ПННЛ). Она основана на сборе растворенного в морской воде урана с помощью специальных адсорбирующих материалов. СуперКритикал Материалс получила право внедрять эту систему не только на территории США, но и в будущем в странах-союзниках.
Бесконечные запасы в океанеПо расчетам компании, в мировом океане содержится около 4,5 миллиарда тонн растворенного урана. Это в несколько раз больше всех известных запасов на суше. До сих пор добыча урана из морской воды была доказана в лабораторных условиях, однако высокая себестоимость процесса и трудности при масштабировании до промышленного уровня препятствовали его широкому распространению.
Согласно данным иксбт.ком, активизация этого проекта связана с ростом инвестиций в атомную энергетику в США. Развитие технологий искусственного интеллекта (AI), крупных центров обработки данных (дата-кентерс) и увеличение энергоемких производственных мощностей привели к резкому росту спроса на электроэнергию.
Стратегическая независимость и новые возможностиВ настоящее время отрасль ядерной энергетики сталкивается с задачей не только строительства новых реакторов, но и расширения всей цепочки поставок — от добычи топлива до его обогащения. СуперКритикал Материалс планирует сделать технологию экономически эффективной, используя достижения в области химии адсорбентов и материаловедения.
Представители компании подчеркивают, что этот подход не ограничивается только ураном. Данный метод можно применять и для извлечения других важных и редких материалов из морской воды. Это снизит зависимость США от импорта стратегических ресурсов и укрепит внутреннюю цепочку поставок.
Однако для перехода от лабораторных испытаний к полноценному промышленному производству компании необходимо снизить себестоимость продукции до конкурентоспособного уровня. Также требуется подтверждение долгосрочной эффективности технологии в крупномасштабных условиях на практике. Если эти цели будут достигнуты, в энергетическом мире может начаться новая эра.
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