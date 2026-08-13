Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!

·0·Спорт
Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!

Пойтахтимиз Тошкент шаҳрида оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасида ўтказилаётган Осиё чемпионатининг навбатдаги мусобақа куни Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий зафарли ва сермаҳсул кечди.

Вакилларимиз кун давомида турли вазн тоифаларида жами 18 та медални (шоҳсупанинг барча поғоналарини) банд этиб, умумжамоа ҳисобига салмоқли ҳисса қўшишди.

Шаҳноза Ҳайдаровадан олтин «ҳет-трик»

Куннинг энг ёрқин ва мутлақ қаҳрамони Шаҳноза Ҳайдарова бўлди. У 69 кг вазн тоифасида ҳам ўсмирлар, ҳам ёшлар ўртасидаги баҳсларда тенгсиз эканини исботлади. Шаҳноза ўсмирлар ўртасида даст кўтариш, силтаб кўтариш ва иккикураш якунларига кўра 3 та олтин медални қўлга киритган бўлса, ёшлар ўртасида ҳам даст кўтариш ҳамда иккикурашда олтин, силтаб кўтаришда эса кумуш медалга эга чиқди.

Шунингдек, ўсмирлар ўртасида 85 кг вазнда Отабек Каримов даст кўтаришда олтин, иккикураш ва силтаб кўтаришда бронза медалга сазовор бўлди. Ёшлар ўртасида эса Ҳикматилло Ҳайдаров (85 кг) даст кўтаришда олтин, иккикурашда кумуш ва силтаб кўтаришда бронза медалини қўлга киритди.

Медаллар паради: Ким қандай натижа кўрсатди?

Олтин медаллар (7 та)

Ўсмирлар:

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Даст кўтариш

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Силтаб кўтариш

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Иккикураш

  • 85 кг: Отабек Каримов — Даст кўтариш

Ёшлар:

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Даст кўтариш

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Иккикураш

  • 85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Даст кўтариш

Кумуш медаллар (6 та)

Ўсмирлар:

  • 69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Силтаб кўтариш

  • 69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Иккикураш

  • 85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Силтаб кўтариш

  • 85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Иккикураш

Ёшлар:

  • 69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Силтаб кўтариш

  • 85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Иккикураш

Бронза медаллар (5 та)

Ўсмирлар:

  • 69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Даст кўтариш

  • 85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Даст кўтариш

  • 85 кг: Отабек Каримов — Силтаб кўтариш

  • 85 кг: Отабек Каримов — Иккикураш

Ёшлар:

  • 85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Силтаб кўтариш

Тошкент мезбонлик қилаётган ушбу қитъа биринчилигида полвонларимиз ўз маҳоратларини намойиш этишда давом этмоқдалар.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?Бугун, 17:28Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиЖереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиБугун, 16:53Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиНико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиБугун, 16:52Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиДавиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтдиБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача