Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!
Пойтахтимиз Тошкент шаҳрида оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасида ўтказилаётган Осиё чемпионатининг навбатдаги мусобақа куни Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳақиқий зафарли ва сермаҳсул кечди.
Вакилларимиз кун давомида турли вазн тоифаларида жами 18 та медални (шоҳсупанинг барча поғоналарини) банд этиб, умумжамоа ҳисобига салмоқли ҳисса қўшишди.
Шаҳноза Ҳайдаровадан олтин «ҳет-трик»
Куннинг энг ёрқин ва мутлақ қаҳрамони Шаҳноза Ҳайдарова бўлди. У 69 кг вазн тоифасида ҳам ўсмирлар, ҳам ёшлар ўртасидаги баҳсларда тенгсиз эканини исботлади. Шаҳноза ўсмирлар ўртасида даст кўтариш, силтаб кўтариш ва иккикураш якунларига кўра 3 та олтин медални қўлга киритган бўлса, ёшлар ўртасида ҳам даст кўтариш ҳамда иккикурашда олтин, силтаб кўтаришда эса кумуш медалга эга чиқди.
Шунингдек, ўсмирлар ўртасида 85 кг вазнда Отабек Каримов даст кўтаришда олтин, иккикураш ва силтаб кўтаришда бронза медалга сазовор бўлди. Ёшлар ўртасида эса Ҳикматилло Ҳайдаров (85 кг) даст кўтаришда олтин, иккикурашда кумуш ва силтаб кўтаришда бронза медалини қўлга киритди.
Медаллар паради: Ким қандай натижа кўрсатди?
Олтин медаллар (7 та)
Ўсмирлар:
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Даст кўтариш
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Силтаб кўтариш
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Иккикураш
85 кг: Отабек Каримов — Даст кўтариш
Ёшлар:
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Даст кўтариш
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Иккикураш
85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Даст кўтариш
Кумуш медаллар (6 та)
Ўсмирлар:
69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Силтаб кўтариш
69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Иккикураш
85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Силтаб кўтариш
85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Иккикураш
Ёшлар:
69 кг: Шаҳноза Ҳайдарова — Силтаб кўтариш
85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Иккикураш
Бронза медаллар (5 та)
Ўсмирлар:
69 кг: Нурҳаёт Қобилова — Даст кўтариш
85 кг: Азизбек Қутбиддинов — Даст кўтариш
85 кг: Отабек Каримов — Силтаб кўтариш
85 кг: Отабек Каримов — Иккикураш
Ёшлар:
85 кг: Ҳикматилло Ҳайдаров — Силтаб кўтариш
Тошкент мезбонлик қилаётган ушбу қитъа биринчилигида полвонларимиз ўз маҳоратларини намойиш этишда давом этмоқдалар.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…