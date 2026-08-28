Xiaomi выпустила смартфон Redmi Ноте 17 5Г в Европе

·21·Технологии
Xiaomi выпустила смартфон Redmi Ноте 17 5Г в Европе

Компания Xiaomi, один из ведущих технологических брендов Китая, официально начала продажи своего нового доступного устройства — смартфона Redmi Ноте 17 5Г на европейском рынке. Согласно данным иксбт.ком, хотя гаджет нового поколения ранее был представлен на рынке Индии, европейская версия отличается рядом уникальных особенностей и технических характеристик. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В частности, устройство, выпущенное в Европе, оснащено аккумулятором емкостью 7700 мА·ч. Для сравнения, индийская версия этой модели имела чуть более емкую батарею — 8000 мА·ч. Тем не менее, обе версии полностью поддерживают технологию быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Производительность и новое программное обеспечение

В основе смартфона лежит современный процессор Snapdragon 4 Ген 4. На программном уровне устройство работает под управлением фирменной оболочки HyperOS 3 на базе операционной системы Android 16. Xiaomi гарантирует долгосрочную поддержку, пообещав четыре крупных обновления Android (до версии Android 20) и шесть лет патчей безопасности. Это обеспечит актуальность гаджета до 2032 года.

На передней панели расположен яркий АМОЛЭД-экран с диагональю 6,99 дюйма, разрешением 2396 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость дисплея составляет 1800 нит, что позволяет комфортно использовать его даже под прямыми солнечными лучами. Экран защищен прочным стеклом Корнинг Горилла Гласс 7и. Что касается возможностей съемки, смартфон оснащен основным модулем камеры на 50 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп.

Модификации и цены

Дополнительные функции включают подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, ИК-порт, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и чип NFC. Кроме того, наряду с версией 5Г компания представила модель Redmi Ноте 17 в варианте 4Г. Они в основном различаются процессором: 4Г-версия работает на платформе Snapdragon 6с 4Г Ген 2.

На европейском рынке Redmi Ноте 17 5Г доступен в трех цветах: небесно-фиолетовом, голубовато-бирюзовом и черном. Цена версии с 6 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти составляет 380 евро. Начальная цена 4Г-варианта с 4 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти начинается от 250 евро.

XiaomiRedmi Note 17СмартфонAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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