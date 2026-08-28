Представлен необычный повербанк со штативом от ПеакДо для Starlink Mini

·20·Технологии
Представлен необычный повербанк со штативом от ПеакДо для Starlink Mini

Согласно данным Иксбт.ком, компания ПеакДо представила новый необычный портативный источник питания, предназначенный для спутникового терминала Starlink Mini. Устройство не только обеспечивает автономное питание интернет-модема, но и служит специальной опорой для его удобной установки, что значительно упрощает использование в поездках. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная конструктивная особенность новинки заключается в цилиндрическом корпусе. Если представленная всего месяц назад модель ЛинкПовер 3 имела крупную трапециевидную форму, то новый гаджет получил более компактный и оригинальный дизайн.

Компактная конструкция с двойной функцией

Из нижней части корпуса нового мобильного аккумулятора выдвигается специальный складной штатив-трипод, а в верхней части устанавливается сам терминал Starlink Mini. Для крепления оборудования используется стандартное штативное соединение.

Такое решение избавляет пользователей от необходимости носить с собой отдельную опору или штатив. Это особенно удобно для быстрого развертывания интернет-соединения вдали от электросетей, на природе или в условиях кемпинга.

Дополнительные возможности и защита

На боковой поверхности корпуса аккумулятора расположен цветной дисплей, предназначенный для отображения рабочих параметров устройства и оставшегося уровня заряда. Кроме того, все разъемы этого аксессуара, предназначенного для использования на открытом воздухе, защищены специальными откидными крышками.

Пока производитель держит в секрете точные технические характеристики новинки. Для сравнения, предыдущая модель ПеакДо ЛинкПовер 3 имела емкость 99 Wh (27 500 mAh), могла обеспечивать питание терминала более 5,5 часов и оценивалась в 230 долларов.

Поскольку новая цилиндрическая модель более компактна, ожидается, что емкость ее аккумулятора будет немного меньше. На данный момент компания ПеакДо еще не объявила точное название гаджета, его цену и дату выхода в продажу.

PeakDoStarlink MiniPowerbankТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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