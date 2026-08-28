Опубликованы новые рендеры флагмана Samsung Galaxy S27 Pro

Появились первые подробности и высококачественные рендеры флагманов нового поколения от компании Samsung, ожидаемых в ближайшие годы. Согласно данным иксбт.ком, в сети были опубликованы изображения, раскрывающие внешний вид совершенно новой модели — Samsung Galaxy S27 Pro. Этот смартфон войдет в серию флагманов корейского бренда, дебют которой ожидается в 2027 году. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно предварительной информации, модель Galaxy S27 Pro будет выпущена на рынок как более компактная версия флагмана Galaxy S27 Ultra. Новое устройство почти полностью повторяет дизайн своего старшего брата, однако главным отличием является отсутствие специального стилуса С Пен в корпусе. Такой подход предназначен для пользователей, предпочитающих более компактные, но высокопроизводительные гаджеты.

Технические характеристики и компактный дизайн

По распространенным данным, Samsung Galaxy S27 Pro будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем. Это означает, что данный показатель на 0,3 дюйма меньше экрана Galaxy S27 Ultra. Ожидается, что точные габариты смартфона составят 154,06 × 73,77 × 7,95 мм. Благодаря сходству во внешнем виде, пользователи получат дизайн-код модели Ultra в более удобном формате.

Ожидается, что новый флагман займет лидирующие позиции и в плане оптических возможностей. По информации инсайдеров, основная камера устройства будет оснащена огромным 200-мегапиксельным сенсором. Также в ее состав войдут 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Аппаратное обеспечение и ожидаемые возможности

Предполагается, что за скорость работы и мощность смартфона будут отвечать высокопроизводительные процессоры. Согласно сообщениям, основу аппаратной платформы может составить чип Snapdragon 8 Элите Ген 6 Экстреме. При этом, по традиции Samsung, не исключается вероятность использования процессора Exynos 2700 в версиях для рынков некоторых стран.

Для обеспечения автономности мобильного устройства планируется установка аккумулятора емкостью 5200 mAh. Это достаточно высокий показатель для компактного корпуса, который позволит пользователям пользоваться гаджетом в течение дня, не беспокоясь о заряде.

Ожидается, что Samsung в соответствии со своим традиционным графиком проведет официальную презентацию смартфонов серии Galaxy S27 в начале 2027 года. Напомним, что ранее в сети уже были опубликованы рендеры стандартного Galaxy S27 и продвинутого Galaxy S27 Ultra, входящих в эту же серию.