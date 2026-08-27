Наш новый легионер в еврокубках: Бехруз Каримов вышел в групповой этап с «Лугано»

·24·Спорт
Наш новый легионер в еврокубках: Бехруз Каримов вышел в групповой этап с «Лугано»

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА (ЛК УЕФА) швейцарский «Лугано» на выезде сыграл в гостях с клубом «Маккаби Тель-Авив». Напряженный и упорный поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Победив в первом матче на своем поле со счетом 2:1, швейцарцы по сумме двух встреч (общий счет — 3:2) завоевали важную путевку в основной — общий групповой этап турнира.

Исторический дебют нашего защитника

Для узбекистанских любителей футбола этот матч имел особое значение:

  • Замена на 82-й минуте: Защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов вышел на поле на 82-й минуте встречи вместо одного из лидеров команды Ренато Штеффена;

  • Первый шаг в еврокубках: Эта игра стала для нашего соотечественника официальным дебютным матчем в составе «Лугано» и в рамках еврокубков. Каримов в оставшиеся минуты укрепил оборону и внес свой вклад в сохранение нужного для своей команды результата.

Детали матча и забитые голы

Судьба встречи решилась в концовке второго тайма:

  • 69-я минута: В составе хозяев Перес успешно реализовал пенальти и открыл счет (1:0);

  • 79-я минута: Швейцарский клуб усилил активность и благодаря голу Дерека Монкады восстановил равновесие (1:1), закрепив за собой преимущество по сумме двух матчей.

Теперь Бехруз Каримов и его команда в осенней части сезона выйдут на поле против сильнейших клубов континента в общем этапе Лиги конференций.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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