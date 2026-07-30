Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео

Компания Кавасаки Хеавй Индустриес раскрыла новые подробности подготовки к серийному производству уникального четвероногого робота Корлео, способного перевозить человека. По данным иксбт.ком, для воплощения этого необычного проекта в жизнь в апреле текущего года была сформирована отдельная команда из десятков инженеров, а процесс совершенствования технологий управления значительно ускорился благодаря сотрудничеству с NVIDIA. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время уточняются технические аспекты проекта и сроки его реализации. Главная задача, стоящая перед инженерами, — обеспечение устойчивости и безопасности транспортного средства. Ожидается, что использование технологий нового поколения еще больше расширит возможности передвижения робота.

Транспорт будущего: возможности и сроки

Согласно графику проекта, создание полноценного рабочего прототипа этой необычной машины планируется завершить к 2028 году. Массовое производство и начало серийных продаж робота Корлео намечены на 2035 год, что потребует от специалистов долгосрочной и тщательной научно-исследовательской работы.

По внешнему виду и размерам Корлео можно сопоставить с крупным мотоциклом. Представители Кавасаки отмечают, что его дизайн создан под вдохновением от образа льва, однако среди интернет-пользователей широко распространено мнение, что аппарат больше напоминает гориллу.

Сложные дороги и система управления

Предполагается, что этот робот будет передвигаться с помощью четырех ног, что позволит ему успешно преодолевать сложные рельефы, такие как горные тропы и труднопроходимые неровные участки. Водитель управляет им, сидя сверху, точно так же, как обычным мотоциклом.

Процесс управления осуществляется с помощью специального руля и изменения массы тела водителя. А для анализа окружающей среды и выбора наиболее безопасного маршрута робот будет оснащен комплексом современных камер и сенсоров.

Ранее в представленной первоначальной концепции сообщалось об установке водородного генератора объемом 150 куб. см. Сюда же относится и цифровая система, в реальном времени отображающая пространственное положение транспортного средства и навигационные данные.