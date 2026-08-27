Громкая жеребьевка: кто с кем сыграет в Лиге чемпионов? (Полный список)
В Монако прошла жеребьевка общего этапа самого престижного клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027. В соответствии с новым швейцарским форматом, в турнире по единой табличной системе будут бороться в общей сложности 36 команд.
Каждая команда проведет на общем этапе по восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде). По результатам жеребьевки для всех европейских грандов из первой корзины определились настоящие суперпротивостояния.
С кем сыграют гранды из 1-й корзины?
Полный календарь сильнейших команд Европы выглядит следующим образом:
«Реал Мадрид»: «Интер», «Арсенал», «ПСВ», «Рома», «РБ Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;
«Барселона»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», «Комо», «Сабах»;
«Манчестер Сити»: «ПСЖ», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Сабах», «Славия»;
«Интер»: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Брюгге», «Боруссия Дортмунд», «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован»;
«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия», «Викинг»;
«Арсенал»: «Реал Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия»;
«Ливерпуль»: «Атлетико Мадрид», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;
«ПСЖ»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», «Вильярреал», «Слован», «Комо»;
«Атлетико Мадрид»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «ПСВ», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».
Умарали Рахмоналиев и «Сабах» против европейских гигантов!
Самым примечательным моментом жеребьевки для узбекистанских болельщиков стали соперники азербайджанского клуба «Сабах». Команда, за которую успешно выступает наш соотечественник Умарали Рахмоналиев, на общем этапе сыграет против сразу трех суперклубов — «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Арсенала».
Когда начнется турнир?
Матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 официально стартуют 8 сентября. Борьба команд за путевки в плей-офф будет в самом разгаре на протяжении осенне-зимнего периода.
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