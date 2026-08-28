Транспорт будущего прибыл: каковы возможности нового дрона-ховерборда?

Китайские инженеры продолжают переносить картины из футуристических фильмов в реальную жизнь. Один из перспективных стартапов страны официально представил новое индивидуальное летательное устройство под названием КулФлй Урбан, которое должно произвести революцию в мире личного транспорта.

Главная особенность аппарата заключается в том, что человек может свободно перемещаться по воздуху, не садясь в него, а находясь в полностью вертикальном положении.

Ни сиденья, ни кабины: как устроен КулФлй Урбан?

Устройство напоминает гибрид традиционного дрона и летающего скейтборда (ховерборда):

Открытый дизайн без кабины: у летательного аппарата нет закрытой кабины или специальных сидений; пользователь в защитном шлеме опирается на рулевую колонку в центре платформы;

Четыре мощных канальных пропеллера: аппарат поднимается и опускается вертикально с помощью четырех мощных канальных вентиляторов (винтов), окруженных защитными сетками и специальными ограждениями;

Лицензия не требуется: по словам изобретателей, для управления этим гаджетом не нужны сложные авиационные разрешения или диплом пилота — система оснащена полностью автоматической стабилизацией и упрощенной системой управления.

Скорость и возможности: технические характеристики

Основные технические параметры КулФлй Урбан, зафиксированные на испытаниях:

Грузоподъемность: до 90 килограммов;

Максимальная скорость: 70 км/ч;

Продолжительность полета: 11 минут на одном заряде/топливе.

На кадрах процесса испытаний видно, как два пилота-испытателя с помощью этого устройства свободно пролетали над полями, водоемами и открытыми дорогами, и даже поднимались на значительную высоту, зависая в воздухе.

По мнению специалистов, такие компактные летательные аппараты в будущем могут стать одним из самых популярных видов транспорта для обхода городских пробок, проведения спасательных операций и экстремального туризма.