Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон

Компания Tecno готовится открыть новую главу в истории современного мобилестроения. Появились первые изображения нового концептуального смартфона, который позиционируется как первый в мире аппарат с абсолютно безрамочным экраном. Эта новинка способна полностью изменить подход к дизайну и экранным технологиям на рынке мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые снимки нового устройства. Он утверждает, что инженерам удалось полностью отказаться от заметных черных рамок между дисплеем и корпусом. В результате создан уникальный визуальный эффект с нулевой толщиной границ дисплея.

Дизайн будущего и новый инженерный подход

В то время как у большинства современных флагманских смартфонов рамки лишь постепенно истончаются, Tecno предлагает совершенно иную конструкцию. В представленном концепте грань между экраном и боковой частью корпуса практически незаметна. Вокруг дисплея выделяется лишь слегка выступающая центральная часть корпуса.

Данное решение — это не просто уменьшение рамки, а результат принципиально новых научно-технических исследований структуры дисплея. Ожидается, что это подарит пользователям совершенно иной, более иммерсивный опыт просмотра контента. Столь необычный дизайн устройства может в будущем вдохновить и других технологических гигантов на подобные инновации.

Дата официального анонса и ожидания

Пока производитель держит в секрете технические характеристики и ключевые параметры этого уникального устройства. Однако эксперты и энтузиасты уже вовсю обсуждают концепт, сравнивая его с флагманами Apple следующего поколения, в частности с моделями iPhone 17 Pro.

Официальная презентация устройства состоится на одном из ближайших крупных мероприятий. ШовСтопперс Планируется, что в рамках специального мероприятия на выставке ИФА 2026 Tecno представит свою революционную разработку широкой публике. Ожидается, что в тот же день появится более подробная информация о возможностях смартфона и его работе на практике.