Redmi Ноте 17 Pro Max вышел на международный рынок: огромный аккумулятор и цена 600 евро

Компания Xiaomi официально выпустила на глобальный рынок один из своих самых новых и долгожданных смартфонов — Redmi Ноте 17 Pro Max. Эта модель мгновенно привлекла внимание энтузиастов технологий благодаря аккумулятору сверхвысокой емкости и передовым техническим характеристикам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон на европейском рынке оснащен аккумулятором емкостью 9210 мА·ч. При этом в некоторых других международных регионах, в частности в Японии, версия смартфона будет иметь еще более внушительную батарею на 10 000 мА·ч.

Технические возможности и производительность

По информации производителя, огромный аккумулятор позволяет устройству работать до трех дней без подзарядки при обычном сценарии использования. Смартфон также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 В и технологию обратной зарядки на 27 В.

Аппаратная часть устройства базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и мультимедийных приложений. Установленный в смартфоне АМОЛЭД-экран имеет диагональ 6,83 дюйма, а его разрешение составляет 2772 × 1280 пикселей.

Новинки в экране и мультимедиа

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, что гарантирует плавность отображения контента. Экран также полностью поддерживает форматы ХДР10+ и Долбй Висион, а его поверхность защищена прочным стеклом Корнинг Горилла Гласс Виктус 2.

Что касается оптических возможностей, основная камера состоит из датчиков на 50 и 8 Мп. Фронтальная камера оснащена объективом с разрешением 32 Мп, обеспечивающим качественную съемку и общение.

К другим особенностям устройства относятся качественные стереодинамики с поддержкой Долбй Атмос, технология Wi-Fi 6, а также надежная защита корпуса от воды и пыли по стандартам ИП66 и ИП68 одновременно.

Новый Redmi Ноте 17 Pro Max предлагается покупателям в четырех конфигурациях памяти. В частности, в Европе базовая версия с 8 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти стоит 600 евро.