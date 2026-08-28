Xiaomi представила новую умную вытяжку Mijia

·10·Технологии
Xiaomi представила новую умную вытяжку Mijia

Бренд Xiaomi выпустил новую умную кухонную вытяжку Mijia Смарт Ранге Худ 3. Согласно данным иксбт.ком, устройство, оснащенное двойной системой всасывания, AI и инверторным двигателем, поступило в продажу на рынке Китая по стартовой цене 1999 юаней или около 300 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Инновационное всасывание и производительность

Главной особенностью данной модели является схема двухстороннего забора воздуха. Боковой канал улавливает дым и пар непосредственно у посуды, а 24-дюймовая направляющая пластина в верхней части отвечает за сбор загрязненного воздуха с более широкой площади.

Производительность устройства в максимальном режиме достигает 30 кубометров в минуту, что рассчитано на интенсивную жарку. Как сообщает иксбт.ком, вытяжка оснащена мощным инверторным двигателем с увеличенной на 24% крыльчаткой, а максимальное статическое давление составляет 1400 Па.

Искусственный интеллект и удобное управление

Модель Mijia Смарт Ранге Худ 3 оснащена интеллектуальным режимом AI Круисе, который анализирует сопротивление в общем вентиляционном канале здания и автоматически регулирует работу двигателя. Эта автоматика предназначена для поддержания стабильной тяги на разных этажах и предотвращения обратной тяги неприятных запахов и дыма из вентиляции.

Для удобства пользователей предусмотрена возможность синхронизации с совместимой варочной панелью: вытяжка включается автоматически при запуске плиты. Также благодаря специальным датчикам, распознающим жесты, можно управлять основными функциями без прикосновения к панели, не пачкая её жирными руками.

Шумоподавление и самоочистка

Для снижения уровня шума производитель применил четырехступенчатую систему, включающую оптимизацию двигателя, цельную конструкцию воздуховода, увеличенную крыльчатку и двухслойный звукопоглощающий материал. Уровень шума в максимальном режиме не превышает 58 дБ.

В устройстве предусмотрена функция автоматической очистки, а поверхность крыльчатки покрыта олеофобным слоем. Специальный режим вращает вентилятор на высокой скорости, помогая удалять скопившийся жир без необходимости ручной разборки. Металлический корпус серого цвета имеет размеры 895×375×887 мм и вес 27 кг.

XiaomiMijiaУмные технологииКухонная техникаSmart Range Hood
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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