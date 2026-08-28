Xiaomi представила новую умную вытяжку Mijia

Бренд Xiaomi выпустил новую умную кухонную вытяжку Mijia Смарт Ранге Худ 3. Согласно данным иксбт.ком, устройство, оснащенное двойной системой всасывания, AI и инверторным двигателем, поступило в продажу на рынке Китая по стартовой цене 1999 юаней или около 300 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Инновационное всасывание и производительность

Главной особенностью данной модели является схема двухстороннего забора воздуха. Боковой канал улавливает дым и пар непосредственно у посуды, а 24-дюймовая направляющая пластина в верхней части отвечает за сбор загрязненного воздуха с более широкой площади.

Производительность устройства в максимальном режиме достигает 30 кубометров в минуту, что рассчитано на интенсивную жарку. Как сообщает иксбт.ком, вытяжка оснащена мощным инверторным двигателем с увеличенной на 24% крыльчаткой, а максимальное статическое давление составляет 1400 Па.

Искусственный интеллект и удобное управление

Модель Mijia Смарт Ранге Худ 3 оснащена интеллектуальным режимом AI Круисе, который анализирует сопротивление в общем вентиляционном канале здания и автоматически регулирует работу двигателя. Эта автоматика предназначена для поддержания стабильной тяги на разных этажах и предотвращения обратной тяги неприятных запахов и дыма из вентиляции.

Для удобства пользователей предусмотрена возможность синхронизации с совместимой варочной панелью: вытяжка включается автоматически при запуске плиты. Также благодаря специальным датчикам, распознающим жесты, можно управлять основными функциями без прикосновения к панели, не пачкая её жирными руками.

Шумоподавление и самоочистка

Для снижения уровня шума производитель применил четырехступенчатую систему, включающую оптимизацию двигателя, цельную конструкцию воздуховода, увеличенную крыльчатку и двухслойный звукопоглощающий материал. Уровень шума в максимальном режиме не превышает 58 дБ.

В устройстве предусмотрена функция автоматической очистки, а поверхность крыльчатки покрыта олеофобным слоем. Специальный режим вращает вентилятор на высокой скорости, помогая удалять скопившийся жир без необходимости ручной разборки. Металлический корпус серого цвета имеет размеры 895×375×887 мм и вес 27 кг.