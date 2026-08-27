Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»!

·27·Спорт
Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»!

В центральном матче 1-го тура чемпионата Испании, перенесенном на более поздний срок, «Барселона» в Каталонии померяется силами с «Атлетик Бильбао». Перед этим противостоянием, которое начнет свой старт в 23:59 по ташкентскому времени, главные тренеры официально утвердили первые 11-ки, которые выйдут на поле.

Обе стороны подошли к важному матчу в боевых и атакующих составах.

Основные составы команд:

«Барселона»:

  • Вратарь: Хоан Гарсия

  • Защитники: Эспарт, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия

  • Полузащитники: Педри, Бераль, Фермин Лопес

  • Нападающие: Гордон, Рафинья, Ламин Ямал

«Атлетик»:

  • Вратарь: Унай Симон

  • Защитники: Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Ринкон, Луи-Жан

  • Полузащитники: Гаурехисар, Каналес, Ойхан Сансет

  • Нападающие: Нико Уильямс, Иньяки Уильямс, Горка Гурусета

Атакующее противостояние: Ямал против братьев Уильямс

Данное противостояние привлекает особое внимание ожесточенными дуэлями на флангах. Если в составе каталонцев в качестве главной ударной силы выступят Ламин Ямал и Рафинья, то у гостей братья Нико и Иньяки Уильямс готовы создать серьезную угрозу обороне соперника.

Этот перенесенный матч имеет очень важное значение для обеих команд в плане улучшения позиций в турнирной таблице Ла Лиги.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наш новый легионер в еврокубках: Бехруз Каримов вышел в групповой этап с «Лугано»Наш новый легионер в еврокубках: Бехруз Каримов вышел в групповой этап с «Лугано»Вчера, 23:36Громкая жеребьевка: кто с кем сыграет в Лиге чемпионов? (Полный список)Громкая жеребьевка: кто с кем сыграет в Лиге чемпионов? (Полный список)Вчера, 23:16Омар Мармуш высказался о переходе в «Тоттенхэм» и планах тренераОмар Мармуш высказался о переходе в «Тоттенхэм» и планах тренераВчера, 21:58Историческая путевка: сколько призовых заработал Умарали Рахмоналиев в Азербайджане?Историческая путевка: сколько призовых заработал Умарали Рахмоналиев в Азербайджане?Вчера, 21:12137 «сухих» матчей: ворота «Барселоны» теперь будет защищать Доминик Ливакович137 «сухих» матчей: ворота «Барселоны» теперь будет защищать Доминик ЛиваковичВчера, 20:22«Сити» звездаси Лондонда: «Тоттенхэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!«Сити» звездаси Лондонда: «Тоттенхэм» Омар Мармуш трансферини эълон қилди!Вчера, 20:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)