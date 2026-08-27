Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»!

В центральном матче 1-го тура чемпионата Испании, перенесенном на более поздний срок, «Барселона» в Каталонии померяется силами с «Атлетик Бильбао». Перед этим противостоянием, которое начнет свой старт в 23:59 по ташкентскому времени, главные тренеры официально утвердили первые 11-ки, которые выйдут на поле.

Обе стороны подошли к важному матчу в боевых и атакующих составах.

Основные составы команд:

«Барселона»:

Вратарь: Хоан Гарсия

Защитники: Эспарт, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия

Полузащитники: Педри, Бераль, Фермин Лопес

Нападающие: Гордон, Рафинья, Ламин Ямал

«Атлетик»:

Вратарь: Унай Симон

Защитники: Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Ринкон, Луи-Жан

Полузащитники: Гаурехисар, Каналес, Ойхан Сансет

Нападающие: Нико Уильямс, Иньяки Уильямс, Горка Гурусета

Атакующее противостояние: Ямал против братьев Уильямс

Данное противостояние привлекает особое внимание ожесточенными дуэлями на флангах. Если в составе каталонцев в качестве главной ударной силы выступят Ламин Ямал и Рафинья, то у гостей братья Нико и Иньяки Уильямс готовы создать серьезную угрозу обороне соперника.

Этот перенесенный матч имеет очень важное значение для обеих команд в плане улучшения позиций в турнирной таблице Ла Лиги.