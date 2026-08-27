Объявлены стартовые составы на матч «Барселона» — «Атлетик»!
В центральном матче 1-го тура чемпионата Испании, перенесенном на более поздний срок, «Барселона» в Каталонии померяется силами с «Атлетик Бильбао». Перед этим противостоянием, которое начнет свой старт в 23:59 по ташкентскому времени, главные тренеры официально утвердили первые 11-ки, которые выйдут на поле.
Обе стороны подошли к важному матчу в боевых и атакующих составах.
Основные составы команд:
«Барселона»:
Вратарь: Хоан Гарсия
Защитники: Эспарт, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия
Полузащитники: Педри, Бераль, Фермин Лопес
Нападающие: Гордон, Рафинья, Ламин Ямал
«Атлетик»:
Вратарь: Унай Симон
Защитники: Йерай Альварес, Эмерик Лапорт, Ринкон, Луи-Жан
Полузащитники: Гаурехисар, Каналес, Ойхан Сансет
Нападающие: Нико Уильямс, Иньяки Уильямс, Горка Гурусета
Атакующее противостояние: Ямал против братьев Уильямс
Данное противостояние привлекает особое внимание ожесточенными дуэлями на флангах. Если в составе каталонцев в качестве главной ударной силы выступят Ламин Ямал и Рафинья, то у гостей братья Нико и Иньяки Уильямс готовы создать серьезную угрозу обороне соперника.
Этот перенесенный матч имеет очень важное значение для обеих команд в плане улучшения позиций в турнирной таблице Ла Лиги.
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