Изоляция закончилась? Президент Сирии оплатил счет в ресторане картой Visa (видео)

·12·Мир
Изоляция закончилась? Президент Сирии оплатил счет в ресторане картой Visa (видео)

В столице Сирии Дамаске произошло примечательное событие, символизирующее новую политическую и экономическую эпоху страны. Президент Сирии Ахмад аш-Шара оплатил кофе и обед в одном из ресторанов безналичным путем с помощью международной банковской карты Visa.

Это событие, на первый взгляд кажущееся обычным бытовым моментом, вызвало большой резонанс в социальных сетях и международных СМИ. Причина в том, что Сирия долгие годы находилась под жесткими санкциями западных стран и была полностью отключена от глобальных банковских систем, включая СВИФТ и международные платежные сети Visa/Mastercard.

Символичный шаг: ПОС-терминал и карта золотого цвета

На распространившихся кадрах процесс оплаты главы государства запечатлен пошагово:

  • Момент расчета: Официант приносит к столу президента папку для счетов и современный сенсорный ПОС-терминал;

  • Бесконтактная оплата картой: Ахмад аш-Шара достает из кошелька банковскую карту, прикладывает ее к терминалу, и транзакция успешно проходит;

  • Выдача чека: Терминал распечатывает чек об оплате, подтверждая списание средств за оказанные услуги.

Что означает возвращение в глобальную финансовую систему?

Личное использование президентом международной безналичной карты расценивается как мощный экономический сигнал, посланный официальным Дамаском мировому сообществу и международным инвесторам:

  • Смягчение санкций: Данная практика свидетельствует о том, что международные ограничения в отношении банковской системы Сирии фактически начинают отменяться, а зарубежные платежные системы возвращаются в страну;

  • Удобство для туристов и бизнеса: Возобновление работы международных карт резко упростит финансовые операции для туристов, иностранных организаций и предпринимателей, прибывающих в Сирию;

  • Цифровизация экономики: Внутренняя экономика страны, в годы войны зависевшая исключительно от оборота наличных денег (особенно иностранной валюты), теперь переходит к цивилизованной форме цифровых платежей.

По мнению наблюдателей, этот шаг президента стал открытым заявлением на пути восстановления экономических связей Сирии с внешним миром и повышения ее инвестиционной привлекательности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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